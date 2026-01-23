Veículos de Comunicação
EDUCAÇÃO

Ranking internacional coloca cinco áreas da UFMS entre as melhores do mundo

Avaliação do Times Higher Education por área de conhecimento aponta presença da Universidade em Educação, Vida, Saúde, Sociais e Engenharia

Fernando de Carvalho

Universidade foi incluída em um dos principais rankings internacionais de universidades por área de conhecimento - Foto: Arquivo/Portal RCN67
Universidade foi incluída em um dos principais rankings internacionais de universidades por área de conhecimento - Foto: Arquivo/Portal RCN67

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) foi incluída em um dos principais rankings internacionais de universidades por área de conhecimento e apareceu entre as melhores instituições do mundo em cinco campos de estudo.

A classificação está na edição 2026 do Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject, divulgada nesta quarta-feira (21).

No recorte do ranking, a Universidade ficou entre as 800 melhores do mundo em Estudos em Educação. Em Ciências da Vida, apareceu entre as 1.000 melhores. Já em Ciências Sociais e em Medicina e Saúde, a instituição ficou entre as universidades listadas acima da faixa das 1.000 melhores.

Na área de Engenharia, a UFMS foi classificada a partir da faixa das 1.250 melhores do mundo, conforme o levantamento.

O THE por áreas avalia o desempenho das instituições considerando critérios como ensino, ambiente e qualidade de pesquisa, relação com a indústria e perspectiva internacional, com pesos ajustados de acordo com cada campo do conhecimento.

De acordo com os resultados apresentados, a UFMS teve melhora nas notas em pontos ligados a ensino, ambiente de pesquisa e indústria nas áreas em que foi classificada, o que indica avanço no desempenho institucional em comparação com edições anteriores.

Ciências Sociais e Educação avançam no indicador de relação com a indústria

Entre os destaques, a área de Ciências Sociais teve crescimento no indicador chamado Indústria, que mede, entre outros aspectos, conexões e impacto da universidade em ambientes externos.

A pontuação subiu de 27,0 para 43,0 em 2026, um aumento de 59% em relação ao ano anterior.

Em Estudos em Educação, a nota nesse mesmo indicador também aumentou, passando de 18,2 para 36,7 pontos.

UFMS afirma que resultado aponta evolução acadêmica

A reitora da UFMS, Camila Ítavo, afirmou que o resultado é reflexo de um trabalho contínuo desenvolvido na Universidade, com impacto local e reconhecimento internacional.

“O resultado demonstra como a UFMS tem ampliado sua capacidade de produzir conhecimento relevante, reconhecido internacionalmente, sem perder de vista seu compromisso com o desenvolvimento regional e social”, disse.

A reitora também destacou que as áreas citadas no ranking estão ligadas à formação profissional, políticas públicas, saúde e avanço científico.

Já a diretora de Avaliação Institucional (Diavi), Heloísa da Costa, explicou que o THE by Subject permite uma análise mais detalhada do desempenho por área, diferentemente da classificação geral, porque considera particularidades acadêmicas de cada campo e muda os pesos da metodologia.

“Além disso, o reconhecimento internacional das pesquisas oferece oportunidades estratégicas para atração de parcerias, convênios e projetos colaborativos, fortalecendo o processo de intercâmbio de estudantes e docentes”, afirmou.

*Com informações da UFMS

