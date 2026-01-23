Ranking internacional coloca cinco áreas da UFMS entre as melhores do mundo

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) foi incluída em um dos principais rankings internacionais de universidades por área de conhecimento e apareceu entre as melhores instituições do mundo em cinco campos de estudo.

A classificação está na edição 2026 do Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject, divulgada nesta quarta-feira (21).

No recorte do ranking, a Universidade ficou entre as 800 melhores do mundo em Estudos em Educação. Em Ciências da Vida, apareceu entre as 1.000 melhores. Já em Ciências Sociais e em Medicina e Saúde, a instituição ficou entre as universidades listadas acima da faixa das 1.000 melhores.

Na área de Engenharia, a UFMS foi classificada a partir da faixa das 1.250 melhores do mundo, conforme o levantamento.

O THE por áreas avalia o desempenho das instituições considerando critérios como ensino, ambiente e qualidade de pesquisa, relação com a indústria e perspectiva internacional, com pesos ajustados de acordo com cada campo do conhecimento.

De acordo com os resultados apresentados, a UFMS teve melhora nas notas em pontos ligados a ensino, ambiente de pesquisa e indústria nas áreas em que foi classificada, o que indica avanço no desempenho institucional em comparação com edições anteriores.

Ciências Sociais e Educação avançam no indicador de relação com a indústria

Entre os destaques, a área de Ciências Sociais teve crescimento no indicador chamado Indústria, que mede, entre outros aspectos, conexões e impacto da universidade em ambientes externos.

A pontuação subiu de 27,0 para 43,0 em 2026, um aumento de 59% em relação ao ano anterior.

Em Estudos em Educação, a nota nesse mesmo indicador também aumentou, passando de 18,2 para 36,7 pontos.

UFMS afirma que resultado aponta evolução acadêmica

A reitora da UFMS, Camila Ítavo, afirmou que o resultado é reflexo de um trabalho contínuo desenvolvido na Universidade, com impacto local e reconhecimento internacional.

“O resultado demonstra como a UFMS tem ampliado sua capacidade de produzir conhecimento relevante, reconhecido internacionalmente, sem perder de vista seu compromisso com o desenvolvimento regional e social”, disse.

A reitora também destacou que as áreas citadas no ranking estão ligadas à formação profissional, políticas públicas, saúde e avanço científico.

Já a diretora de Avaliação Institucional (Diavi), Heloísa da Costa, explicou que o THE by Subject permite uma análise mais detalhada do desempenho por área, diferentemente da classificação geral, porque considera particularidades acadêmicas de cada campo e muda os pesos da metodologia.

“Além disso, o reconhecimento internacional das pesquisas oferece oportunidades estratégicas para atração de parcerias, convênios e projetos colaborativos, fortalecendo o processo de intercâmbio de estudantes e docentes”, afirmou.

*Com informações da UFMS