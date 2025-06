João Gomes faz show gratuito em Campo Grande no dia 13 de julho

O cantor João Gomes será a atração principal da próxima edição do projeto MS ao Vivo, que acontece no dia 13 de julho, a partir das 17h, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.

O evento é gratuito e terá abertura com o campo-grandense Gabriel Chiad, que sobe ao palco com repertório autoral e forró tradicional.

Fenômeno nas plataformas digitais, João Gomes é um dos nomes mais populares da nova geração do forró e do piseiro. Com hits como Meu Pedaço de Pecado, Aquelas Coisas e Eu Tenho a Senha, o pernambucano alcançou projeção nacional a partir de 2021, quando sua música viralizou nas redes sociais.

Desde então, soma apresentações por todo o país, músicas em trilhas de novelas e bilhões de visualizações no YouTube.

Além da carreira em ascensão, João Gomes vem expandindo seu repertório com novos projetos e parcerias. Neste ano, o cantor lançou o Trio do Pizro e celebrou o nascimento do primeiro filho, Jorge.

No palco, mistura carisma, romantismo e elementos do forró eletrônico que o colocaram entre os artistas mais ouvidos do Brasil.

Gabriel Chiad representa Campo Grande na abertura

Natural da Capital, Gabriel Chiad abre a noite levando ao público um repertório que une forró, modão e vanera. O músico é multi-instrumentista e começou a tocar ainda na infância.

Desde então, passou por festivais, casas de show e rodeios em Mato Grosso do Sul e outros estados.

Em 2025, Gabriel lançou a música Eu Tenho a Senha 2, uma homenagem a João Gomes, que o inspirou desde o início da carreira. A oportunidade de dividir o palco com o artista, justamente em sua cidade natal, representa um marco na trajetória do sul-mato-grossense, que segue em carreira solo.

Organização e orientações

O evento ocorrerá em área aberta, com acesso liberado ao público. É permitido levar coolers pequenos (até 10 litros), garrafas térmicas, tereré e banquinhos.

Já a entrada com garrafas de vidro, objetos perfurantes, animais de estimação ou comércio ambulante não autorizado está proibida.

A organização recomenda que o público leve água, evite o descarte incorreto de resíduos e respeite os espaços públicos. A estrutura do evento, assim como eventuais interdições no trânsito, não foram detalhadas até o momento.

A apresentação faz parte da agenda de shows que vem movimentando o Parque das Nações Indígenas ao longo do ano, com artistas nacionais e regionais.

*Com informações do Governo de MS