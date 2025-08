Vídeo: Ratinho elogia Riedel e diz que Contar não iria tão bem no comando do MS

O apresentador e empresário Ratinho surpreendeu ao rasgar elogios ao governador Eduardo Riedel (PSDB). Ratinho afirmou que o Mato Grosso do Sul “vai muito bem” sob sua gestão. A declaração foi feita em seu programa de rádio em rede nacional, o Turma da Massa.

“Ele é um baita governador e o Estado está muito bem administrado”, disse. Ratinho

Ainda comparou a atuação de Riedel à de Capitão Contar (PRTB), a quem apoiou nas eleições de 2022. Ele acredita que o atual chefe do Executivo estadual seria mais eficiente:

“Apoiei o Capitão Contar, mas acho que não seria tão bom quanto o Eduardo Riedel”.

Mesmo lembrando que esteve contra Riedel durante a campanha, Ratinho reconheceu que, por ter negócios no Mato Grosso do Sul, acompanha de perto o desempenho da administração estadual.

“Preciso admitir que o Mato Grosso do Sul vai muito bem”, reforçou, destacando o bom momento econômico e de gestão do Estado.

Declarações e Apoio Político

A declaração demonstra como a atuação de Riedel como Governador mudou a opinião do empresário e apresentador que tem histórico recente no cenário político sul-mato-grossense.

Em 2022, Ratinho esteve em Campo Grande para cumprir agenda ao lado do então candidato ao governo Capitão Contar. A agenda incluiu visitas ao Mercadão Municipal, carreatas no bairro Aero Rancho e participação em eventos de campanha. Na época, ele evitou criticar Riedel. Declarou que não o conhecia pessoalmente e afirmou que não poderia “falar mal nem bem” do tucano.

Relação Institucional e Fortalecimento

A relação institucional entre Mato Grosso do Sul e o Paraná, governado por Ratinho Júnior, filho do apresentador, também tem se fortalecido. Foram firmados convênios para estudos da construção de pontes que ligam os dois Estados. Além disso, há tratativas conjuntas sobre a Ferroeste, ferrovia que conectará MS ao porto de Paranaguá.

Agora, com o reposicionamento público de Ratinho, o reconhecimento ao trabalho de Riedel reforça a imagem de estabilidade administrativa. Além disso, fortalece o discurso do governador sobre a condução positiva do Estado.