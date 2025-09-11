Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

VISITA A MS

Ratinho participa de evento em MS e defende debate sobre autismo

Comunicador esteve em Mato Grosso do Sul e destacou a importância da inclusão de pessoas com autismo em evento da Assomasul

Karina Anunciato

Ratinho conversa com exclusividade com a Rádio Massa (Foto: Duda Schindler/ Massa CG)
O empresário e comunicador Carlos Massa, o Ratinho, está em Mato Grosso do Sul para participar de um evento da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) voltado à capacitação de gestores municipais. O encontro tem como foco a inclusão social de pessoas com deficiência e autismo.

Em entrevista exclusiva a ‘Rádio Massa Campo Grande’, Ratinho destacou a importância de ampliar o debate sobre o tema.

“Cinco, seis anos atrás ninguém falava de autismo. Hoje sabemos que existe uma população de autistas de graus menores, que muitas vezes passam despercebidos. Quando você sabe que a pessoa tem algum grau de autismo, lida muito bem, porque os autistas não são doentes, são gênios. A gente tem que cuidar desses gênios, e para cuidar tem que entender”, afirmou.

Incentivo à Divulgação e Apoio Governamental

O comunicador contou que, ao conhecer mais sobre o assunto, buscou instituições de ensino que ofereciam cursos específicos e passou a incentivar a divulgação em todo o país. Segundo ele, Mato Grosso do Sul foi um dos primeiros estados a assumir essa agenda com seriedade.

“A primeira-dama aqui do estado está trabalhando em cima disso. Já imaginou o professor entrar numa sala e entender que tem um ou dois meninos autistas que, na verdade, são gênios? Isso é muito importante”, disse.

O evento tem apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SED/MS). Serão investidos R$ 6,5 milhões para oferecer cursos de pós-graduação gratuitos a servidores de 44 municípios. As áreas contempladas incluem autismo, alfabetização e letramento, gestão do esporte e lazer, além de licitações e contratos, conforme a Lei nº 14.133/2021. A iniciativa faz parte do programa “Assomasul Gov MS 4.0”.

