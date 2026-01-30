Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

FRONTEIRA

Reativação de posto de fronteira prepara Bela Vista para o Corredor Bioceânico

Estrutura deve voltar a operar ainda em fevereiro, com reinauguração prevista para abril

Arthur Ayres

Posto de fronteira de Bela Vista, que será reativado para operações de comércio exterior na divisa com o Paraguai. - Foto: Divulgação/Receita Federal
Posto de fronteira de Bela Vista, que será reativado para operações de comércio exterior na divisa com o Paraguai. - Foto: Divulgação/Receita Federal

A Receita Federal prepara a reativação do posto de fronteira de Bela Vista, na divisa com o Paraguai, como parte da preparação da região para o Corredor Bioceânico de Capricórnio. A expectativa é de que a estrutura volte a operar de forma piloto ainda em fevereiro, com reinauguração oficial prevista para abril de 2026.

A retomada das atividades foi discutida em reunião realizada na última quarta-feira (28), que reuniu representantes da Receita Federal, do Município de Bela Vista, do Serviço de Vigilância Agropecuária (Vigiagro), vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, e da Aduana Paraguaia de Bella Vista Norte.

O encontro teve como foco alinhar ações para que a fronteira volte a processar despachos de importação e exportação. A medida considera a crescente demanda do comércio exterior e a ampliação do fluxo logístico prevista com a consolidação do Corredor Bioceânico.

Reativação do Posto de Fronteira

Durante a reunião, foram debatidos aspectos relacionados à atuação integrada dos órgãos anuentes. Também foram definidos encaminhamentos para organização dos fluxos operacionais, segurança aduaneira e eficiência no controle das operações.

O posto de fronteira de Bela Vista estava em situação precária e sem realizar despachos aduaneiros há mais de dez anos. O cenário reforçou a necessidade de reativação para ampliar a presença do Estado na fronteira e estimular o desenvolvimento econômico regional.

Por meio de parceria entre a Receita Federal e o Município de Bela Vista, o espaço passou por revitalização estrutural. A iniciativa garantiu condições adequadas para atuação dos servidores da Receita Federal, do Vigiagro e dos demais órgãos envolvidos no comércio exterior.

A Receita Federal informou que seguirá com os ajustes operacionais necessários antes da solenidade de reinauguração. O órgão reafirmou o compromisso com a facilitação do comércio, o controle de fronteiras e a integração regional.

*Com informações da Receita Federal/MS

