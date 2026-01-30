Reativação de posto de fronteira prepara Bela Vista para o Corredor Bioceânico

A Receita Federal prepara a reativação do posto de fronteira de Bela Vista, na divisa com o Paraguai, como parte da preparação da região para o Corredor Bioceânico de Capricórnio. A expectativa é de que a estrutura volte a operar de forma piloto ainda em fevereiro, com reinauguração oficial prevista para abril de 2026.

A retomada das atividades foi discutida em reunião realizada na última quarta-feira (28), que reuniu representantes da Receita Federal, do Município de Bela Vista, do Serviço de Vigilância Agropecuária (Vigiagro), vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, e da Aduana Paraguaia de Bella Vista Norte.

O encontro teve como foco alinhar ações para que a fronteira volte a processar despachos de importação e exportação. A medida considera a crescente demanda do comércio exterior e a ampliação do fluxo logístico prevista com a consolidação do Corredor Bioceânico.

Reativação do Posto de Fronteira

Durante a reunião, foram debatidos aspectos relacionados à atuação integrada dos órgãos anuentes. Também foram definidos encaminhamentos para organização dos fluxos operacionais, segurança aduaneira e eficiência no controle das operações.