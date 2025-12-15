Receita Federal doa oliveiras centenárias à UEMS para pesquisa ambiental

A Receita Federal realizará, nesta terça-feira (16), a cerimônia de recebimento e plantio de oliveiras centenárias apreendidas durante fiscalização aduaneira e doadas à Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). As árvores, de elevado valor ambiental, histórico e científico, haviam sido importadas irregularmente da Argentina, sem a autorização exigida pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).
Segundo a Receita Federal, o valor comercial das oliveiras pode chegar a R$ 100 mil por unidade. O valor total da apreensão, que inclui também o caminhão utilizado no transporte, foi estimado em cerca de R$ 800 mil.
De acordo com o órgão, a entrada clandestina das plantas no país representava risco à segurança ambiental e à agricultura nacional, principalmente pela possibilidade de introdução de pragas e doenças inexistentes no Brasil. Por esse motivo, a importação desse tipo de mercadoria está sujeita à anuência prévia do Mapa.
O valor de uma oliveira centenária no mercado brasileiro pode variar significativamente. Há registros de exemplares com cerca de 150 anos comercializados por valores entre R$ 35 mil e R$ 55 mil, enquanto árvores com mais de 60 anos podem custar em torno de R$ 3 mil, a depender da idade exata, do porte, da raridade da morfologia, da origem e dos custos de transporte e plantio. Em casos específicos, o valor pode ultrapassar R$ 100 mil por unidade.
Apreensão
A ação teve início após servidores da Receita Federal observarem, em um posto de combustível, um caminhoneiro negociando com um homem que estava em uma caminhonete com placas argentinas. Durante o acompanhamento, os agentes constataram que o caminhão entrou em uma pedreira desativada na linha de fronteira, onde permaneceu durante toda a tarde.
Diante da situação suspeita, a equipe acionou o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron). Próximo da meia-noite, o caminhão foi interceptado no trevo de acesso ao município de Santo Antônio do Sudoeste.
Durante a fiscalização, foi confirmado que a carga era composta por oliveiras, cuja importação depende de autorização do Mapa. O motorista apresentou uma nota fiscal com fortes indícios de inidoneidade, informando que o carregamento teria sido realizado na região metropolitana de Porto Alegre e teria como destino a região metropolitana de Belo Horizonte.
Após a apreensão e a conclusão de todos os procedimentos legais e técnicos, as oliveiras receberam destinação socialmente responsável e foram doadas à UEMS.
Uso científico e educativo
As árvores passarão a ser utilizadas em projetos de paisagismo, pesquisa científica, ações de extensão universitária e atividades de educação ambiental. A iniciativa transforma uma apreensão decorrente de infração aduaneira e crime ambiental em uma ação concreta de sustentabilidade, aliando fiscalização, preservação ambiental e produção de conhecimento.
Para a Receita Federal, a ação reforça o papel do órgão na proteção das fronteiras, do meio ambiente e da agricultura nacional. Já para a UEMS, a doação representa uma oportunidade de ampliar projetos voltados à preservação ambiental e à conscientização da sociedade sobre os riscos da introdução irregular de espécies vegetais no país.
A cerimônia será realizada no Campus I da UEMS, em Mundo Novo, e contará com a presença de autoridades, representantes da universidade e convidados.
Serviço
Evento: Cerimônia de Recebimento e Plantio de Oliveiras Centenárias
Data: 16 de dezembro de 2025
Horário: 8h (horário de MS)
Local: Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) – Campus I
Endereço: Rodovia BR-163, nº 235 – Bairro Universitário – Mundo Novo/MS
Programação:
- 8h – Recepção dos convidados
- 8h30 – Cerimônia de recebimento das oliveiras
- 9h – Ato simbólico de plantio das árvores
- 11h – Encerramento