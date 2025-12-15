Receita Federal doa oliveiras centenárias à UEMS para pesquisa ambiental

A Receita Federal realizará, nesta terça-feira (16), a cerimônia de recebimento e plantio de oliveiras centenárias apreendidas durante fiscalização aduaneira e doadas à Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). As árvores, de elevado valor ambiental, histórico e científico, haviam sido importadas irregularmente da Argentina, sem a autorização exigida pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Segundo a Receita Federal, o valor comercial das oliveiras pode chegar a R$ 100 mil por unidade. O valor total da apreensão, que inclui também o caminhão utilizado no transporte, foi estimado em cerca de R$ 800 mil.

De acordo com o órgão, a entrada clandestina das plantas no país representava risco à segurança ambiental e à agricultura nacional, principalmente pela possibilidade de introdução de pragas e doenças inexistentes no Brasil. Por esse motivo, a importação desse tipo de mercadoria está sujeita à anuência prévia do Mapa.

O valor de uma oliveira centenária no mercado brasileiro pode variar significativamente. Há registros de exemplares com cerca de 150 anos comercializados por valores entre R$ 35 mil e R$ 55 mil, enquanto árvores com mais de 60 anos podem custar em torno de R$ 3 mil, a depender da idade exata, do porte, da raridade da morfologia, da origem e dos custos de transporte e plantio. Em casos específicos, o valor pode ultrapassar R$ 100 mil por unidade.

Apreensão

A ação teve início após servidores da Receita Federal observarem, em um posto de combustível, um caminhoneiro negociando com um homem que estava em uma caminhonete com placas argentinas. Durante o acompanhamento, os agentes constataram que o caminhão entrou em uma pedreira desativada na linha de fronteira, onde permaneceu durante toda a tarde.

Diante da situação suspeita, a equipe acionou o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron). Próximo da meia-noite, o caminhão foi interceptado no trevo de acesso ao município de Santo Antônio do Sudoeste.

Durante a fiscalização, foi confirmado que a carga era composta por oliveiras, cuja importação depende de autorização do Mapa. O motorista apresentou uma nota fiscal com fortes indícios de inidoneidade, informando que o carregamento teria sido realizado na região metropolitana de Porto Alegre e teria como destino a região metropolitana de Belo Horizonte.