Receita Federal já recebeu 500 mil declarações do Imposto de Renda em MS

O volume de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025 segue crescendo em Mato Grosso do Sul. Até a manhã de terça-feira (27), a Receita Federal já havia recebido 492 mil declarações no Estado.

Durante a tarde, por volta das 15h, esse número alcançou a marca simbólica de 500 mil declarações enviadas. O maior pico de entrega foi registrado entre 14h e 15h, com 2.300 documentos transmitidos em apenas uma hora — o maior volume desde a abertura do prazo, em 17 de março.

Faltam três dias para o fim do prazo

O prazo para enviar a declaração termina às 22h59, no horário de Mato Grosso do Sul, nesta sexta-feira(30). Após esse horário, as declarações enviadas serão consideradas fora do prazo e sujeitas à multa.

Multas podem chegar a 20% do imposto devido

Quem deixar para depois do prazo terá de pagar multa. O valor mínimo é de R$ 165,74 para quem tiver imposto a restituir. A multa máxima pode chegar a 20% do imposto devido.

A recomendação para quem ainda não conseguiu reunir todos os documentos é enviar a declaração mesmo assim e, posteriormente, realizar uma retificação.

Sistema de transmissão passa por manutenção diária

O sistema da Receita Federal fica indisponível para transmissão das declarações entre meia-noite e 4h da manhã, por conta de manutenção diária. No entanto, o contribuinte pode continuar preenchendo a declaração nesse período, só não consegue enviá-la.

Quase 35 milhões de declarações já entregues no país

Em todo o Brasil, até as 8h (horário de Brasília) desta quarta-feira (28), foram recebidas 34.796.304 declarações. A expectativa da Receita Federal é que, até o final do prazo, sejam entregues 46,2 milhões de documentos.

Mais informações sobre a Declaração do IRPF 2025 estão disponíveis no portal oficial “Meu Imposto de Renda”.