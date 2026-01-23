Receita Federal destina R$ 120 milhões em mercadorias apreendidas a entidades em MS

Mercadorias apreendias avaliadas em R$ 120 milhões foram destinadas a entidades sociais e a órgãos públicos pela Receita Federal em Mato Grosso do Sul nos últimos cinco anos. As destinações ocorreram entre 2021 e 2025, por meio da Delegacia da Receita Federal em Campo Grande e das alfândegas de Ponta Porã, Corumbá e Mundo Novo.

Segundo o órgão, os produtos entregues incluem veículos, como ônibus e utilitários, além de eletroeletrônicos, equipamentos hospitalares e itens diversos usados em bazares beneficentes. As ações visam dar finalidade social a mercadorias retiradas do mercado ilegal.

Tipos de mercadorias e formas de destinação

Entre os itens doados ou incorporados estão celulares, perfumes, roupas, calçados e acessórios. Também houve a incorporação de veículos e equipamentos para uso direto por órgãos públicos.

De acordo com a Receita Federal, mercadorias apreendidas podem ter quatro destinações legais. Elas podem ser leiloadas, destruídas, incorporadas ao patrimônio público ou doadas a entidades sem fins lucrativos.

Entre 2021 e 2022, o volume de destinações foi impactado pela pandemia da Covid-19. O período registrou queda no número de apreensões e, consequentemente, redução nos processos de destinação.

Em 2021, o valor das mercadorias doadas somou R$ 10,9 milhões. Já em 2022, o montante subiu para R$ 12,1 milhões.

Em 2023, as destinações praticamente triplicaram e ultrapassaram R$ 31 milhões. No ano seguinte, em 2024, o valor total recuou para R$ 10,9 milhões.

Em 2025, no entanto, o Estado registrou um recorde histórico. As mercadorias destinadas a órgãos públicos e entidades sociais totalizaram R$ 54,7 milhões.

Receita prioriza pedidos de entidades sociais

O delegado-adjunto da Receita Federal em Campo Grande, Henry Tamashiro de Oliveira, afirma que o órgão tem priorizado pedidos de doações feitos por entidades filantrópicas. Somente em 2025, foram abertos 120 processos de destinação em Mato Grosso do Sul.