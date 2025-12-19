Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

JUSTIÇA

Recesso forense do TJMS suspende prazos e publicações até janeiro

Atendimento ao público e expediente normal retornam no dia 7 de janeiro

Arthur Ayres

Publicações e intimações ficam suspensas até 6 de janeiro - Foto: Divulgação/TJMS
Publicações e intimações ficam suspensas até 6 de janeiro - Foto: Divulgação/TJMS

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) inicia neste sábado (20) o recesso forense, que segue até 6 de janeiro, período em que ficam suspensas publicações de decisões, sentenças e acórdãos, além das intimações de partes e advogados.

O expediente e o atendimento ao público serão retomados no dia 7 de janeiro, quando também voltam as publicações oficiais, enquanto os prazos processuais seguem regras específicas no âmbito cível e penal.

Entre os dias 7 e 20 de janeiro, os prazos processuais passam a observar regras específicas. No âmbito cível, os prazos permanecem suspensos até o dia 20 de janeiro. Nesse período, não serão realizadas audiências nem sessões de julgamento, embora as publicações e intimações oficiais voltem a ocorrer a partir do dia 7. As intimações feitas durante a suspensão serão consideradas realizadas no primeiro dia útil após o término desse prazo.

Já nos processos penais, os prazos seguem orientação diferente. De acordo com a Lei nº 14.365/2022, continuam em curso os prazos relacionados a réus presos, aos casos que envolvem a Lei Maria da Penha e às medidas urgentes, desde que haja despacho fundamentado do juízo competente. Assim como no cível, audiências e julgamentos criminais ficam suspensos durante o recesso, salvo nas hipóteses legais de urgência.

Notícias Relacionadas

As publicações e intimações em processos penais também voltam a ocorrer normalmente a partir de 7 de janeiro, com a contagem dos prazos sendo retomada no primeiro dia útil após o fim da suspensão, conforme a legislação vigente.

Mesmo durante o recesso, o TJMS informa que o acesso virtual aos autos permanece disponível no portal institucional, permitindo a consulta a despachos, decisões, sentenças e acórdãos. A medida garante a transparência e a continuidade do acompanhamento processual, especialmente em situações urgentes, assegurando previsibilidade aos operadores do direito e aos jurisdicionados.

*Com informações do TJMS

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos