EMHA convoca sorteados do Recomeçar Moradia para PCDs

O direito à moradia digna avança mais uma etapa em Campo Grande com a convocação dos sorteados no programa Recomeçar Moradia, voltado a famílias em situação de vulnerabilidade social. A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA) publicou nesta quarta-feira (4) o edital que chama os candidatos da modalidade Pessoa com Deficiência (PCD) para a fase de comprovação dos critérios exigidos.

A convocação, publicada no Diogrande nº 8.212, refere-se aos candidatos selecionados em sorteio e representa uma etapa decisiva do processo, uma vez que o não cumprimento das exigências resulta em desclassificação automática.

Apresentação de documentos é obrigatória

Para seguir no processo, os convocados precisam atender a uma série de critérios que asseguram o direcionamento do programa às famílias que realmente necessitam da política habitacional. Entre eles estão renda familiar de até três salários mínimos, residência mínima de dois anos no município e ausência de imóvel próprio.

Também é exigida a inscrição regular no Cadastro Geral da EMHA e no CadÚnico, instrumentos utilizados para identificar famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Laudo médico é critério eliminatório

No caso da modalidade Pessoa com Deficiência, o edital estabelece como obrigatória a apresentação de laudo médico atualizado, com indicação do CID, que comprove a deficiência do titular ou dependente. O documento é considerado essencial para validação da inscrição.

A EMHA alerta que a ausência do laudo médico no momento do atendimento acarretará desclassificação imediata do cadastro, sem possibilidade de recurso nesta etapa.