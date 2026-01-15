Rede municipal de saúde recebe novos lotes de medicamentos e insumos em Campo Grande

A Rede Municipal de Saúde de Campo Grande começou a receber novos lotes de medicamentos e insumos nos últimos dias, em meio ao processo de reorganização do abastecimento das unidades. Os materiais chegam ao almoxarifado central da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), onde passam por conferência e armazenamento antes de serem encaminhados para os serviços da rede.

As entregas fazem parte da recomposição dos estoques, após períodos de instabilidade no fornecimento. Segundo a Sesau, a distribuição ocorre de acordo com a demanda de cada unidade, levando em conta critérios técnicos, operacionais e a disponibilidade dos itens recebidos.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, a pasta vem promovendo ajustes internos para melhorar o fluxo logístico.

“Esse trabalho contribui para fortalecer a logística da rede e avançar na normalização do abastecimento das unidades de saúde”, afirmou.

Os medicamentos e insumos recebidos atendem diferentes linhas de cuidado, que vão desde a atenção básica até serviços especializados, incluindo tratamentos contínuos, atendimentos de urgência e outras demandas assistenciais da rede municipal.

O processo de recebimento e distribuição segue em andamento. Novas entregas estão previstas para os próximos dias, conforme o cronograma da Secretaria Municipal de Saúde, que afirma monitorar o abastecimento das unidades.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande