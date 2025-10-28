Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

ECONOMIA

Refis 2025 oferece descontos de até 80% em juros e multas para contribuintes de Campo Grande

Programa permite renegociação de dívidas municipais até 12 de dezembro

Fernando de Carvalho

Programa permite renegociação de dívidas municipais até 12 de dezembro - Reprodução/Prefeitura de CG
Programa permite renegociação de dívidas municipais até 12 de dezembro - Reprodução/Prefeitura de CG

Contribuintes de Campo Grande terão a chance de regularizar dívidas municipais com descontos expressivos a partir de novembro de 2025. O Programa de Regularização Fiscal (Refis), publicado no Diário Oficial do Município nesta terça-feira (28), prevê benefícios para quitação ou parcelamento de débitos tributários e não tributários adquiridos até 10 de novembro de 2025.

O período de adesão vai de 5 de novembro a 12 de dezembro de 2025. Quem optar pelo pagamento à vista poderá obter redução de até 80% nos juros e multas; já o parcelamento terá remissão de até 60% dos acréscimos, seguindo os critérios previstos na legislação.

Os débitos imobiliários podem ser divididos em até 18 parcelas, enquanto os de natureza econômica chegam a 60 parcelas, com valores mínimos definidos conforme o número de prestações.

A emissão da Guia DAM será feita pelo sistema eletrônico da Prefeitura ou pelos canais de atendimento disponibilizados.

Modalidade especial para grandes dívidas

Durante a vigência do Refis, contribuintes com débitos superiores a R$ 150 mil poderão solicitar a chamada Transação Excepcional, com condições diferenciadas. Nesse formato, o parcelamento pode chegar a 120 meses, após análise da Câmara de Conciliação Fiscal (CCF).

A lei está em vigor desde a publicação e começa a produzir efeitos a partir de 5 de novembro de 2025.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos