Reforma do Morenão deve custar quase R$ 39 milhões; saldo atual cobre apenas 20% da obra

A previsão de custo para a conclusão das obras do Estádio Pedro Pedrossian, o Morenão, em Campo Grande, mais do que quadruplicou desde o valor inicialmente estimado.

Segundo dados apresentados pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), a reforma que antes previa investimentos da ordem de R$ 9,4 milhões agora deve custar R$ 38,9 milhões — incluindo as cadeiras da área coberta.

No entanto, o saldo atual em conta para a execução da obra é de R$ 7,8 milhões, valor que representa pouco mais de 20% do necessário para concluir a reestruturação do principal estádio da capital sul-mato-grossense.

Com esse cenário, uma audiência pública será realizada nesta terça-feira (17), a partir das 14h, no plenarinho da ALEMS, para discutir o andamento da obra e a possível transferência da gestão do Morenão para o Governo do Estado.

Participações e objetivo do debate

Estão confirmadas as presenças de representantes do Governo Estadual, incluindo o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, o secretário de Governo, Rodrigo Perez, e o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha.

Também devem participar integrantes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), que atualmente detém a administração do estádio.

A proposta da audiência é atualizar os encaminhamentos após o envio de uma carta do governo estadual formalizando o interesse na gestão do estádio. A medida pode destravar o impasse sobre o futuro do Morenão, que continua fechado e sem perspectiva concreta de reabertura.

A comissão temporária que acompanha a situação do estádio na ALEMS espera avançar na definição de responsabilidades e fontes de investimento para que a reforma seja retomada e finalizada.

Acesso e transmissão

O evento é aberto ao público e à imprensa. A Assembleia Legislativa está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 9 do Parque dos Poderes, com acesso pela Avenida Mato Grosso.

A audiência também será transmitida pelos canais oficiais da Casa de Leis:

