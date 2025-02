Na coluna CBN Finanças desta terça-feira (18), o economista Hudson Garcia falou sobre a Reforma Tributária e os impactos da medida para as empresas no Brasil e Mato Grosso do Sul. A reforma é o processo de mudança na forma como os impostos são cobrados ou administrados pelo governo e geralmente é realizada na administração tributária ou para fornecer benefícios econômicos ou sociais.

Confira a coluna de hoje: