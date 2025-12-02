Veículos de Comunicação
CIDADE

Região Bandeira recebe programação do Natal dos Sonhos nesta terça-feira

Atividades começam às 18h no Parque Jacques da Luz

Fernando de Carvalho

Atividades começam às 18h no Parque Jacques da Luz - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG
Atividades começam às 18h no Parque Jacques da Luz - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG

A Região Urbana do Bandeira recebe, nesta terça-feira (2), a programação do Natal dos Sonhos, com atividades artísticas e culturais no Parque Jacques da Luz, na Vila Moreninha III.

O evento acontece das 18h às 19h30 e marca mais uma edição descentralizada da agenda natalina promovida na Capital.

No local, o público poderá acompanhar atrações musicais e interações voltadas para crianças e famílias.

Paralelamente, no Centro de Campo Grande, ocorre a tradicional Parada Natalina. O desfile começa às 18h40, com saída do Pátio Central Shopping, e segue até a Praça Ary Coelho.

O trajeto contará com luzes, decoração temática e personagens que integram a programação anual do evento.

A agenda natalina seguirá pelos próximos dias em diferentes regiões da cidade, com atividades que buscam envolver moradores de todas as idades e estimular a ocupação dos espaços públicos.

*Com informações da Prefeitura de CG

