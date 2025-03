Região de Maracaju tem previsão de chuva para toda semana

Depois de mais de duas semanas de tempo quente, seco e abafado em praticamente todo Mato Grosso do Sul, a região de Maracaju amanheceu diferente nesta segunda-feira (10), com 22° C no início da manhã. O calorão parece dar lugar ao clima mais fresco com temperaturas mais amenas.

A previsão meteorológica indica chuva de hoje até o próximo domingo, com temperaturas que variam de 25 a 30 graus, indicando chuva em todos os dias com mais de 60% de probabilidade. O fim de semana já foi de tempo mais fresco na região, com forte temporal na última quinta-feira (6), raios e ventos fortes que derrubaram galhos e árvores em vários pontos da cidade.

O temporal também chegou a destelhar algumas casas e algumas famílias precisaram ser atendidas pelas equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil para entrega de lonas e outros materiais. A Secretaria Municipal de Assistência Social também atende pelo CRAS e CREAS famílias que necessitam de ajuda em casos de emergência como este.

Com chuva prevista para esta semana, os trabalhos no campo ficam suspensos pois com a lavoura úmida é mais difícil avançar a colheita.