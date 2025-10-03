Região do Nova Lima recebe fumacê para reforçar combate ao Aedes aegypti

A região do Nova Lima, norte da Capital, terá reforço no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, com a passagem do fumacê nesta sexta-feira (3).

O serviço de borrifação está programado para ocorrer entre 16h e 22h, começando no cruzamento das ruas Jorge Mascarenhas com John Kenedy.

O inseticida tem como alvo os mosquitos adultos, principalmente as fêmeas, responsáveis pela transmissão das doenças. Para aumentar a eficácia da ação, os moradores são orientados a deixar portas e janelas abertas durante a passagem dos veículos.

A aplicação pode ser suspensa ou adiada caso ocorram chuvas, ventos fortes ou neblina, fatores que comprometem a dispersão do veneno. Apesar do foco no Aedes aegypti, outras espécies de insetos podem ser atingidas, o que exige uma utilização criteriosa do produto.

*Com informações da Prefeitura de CG