Reitor projeta triplicar número de alunos e anuncia novo prédio da Reitoria como marco dos 20 anos da UFGD

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) celebra, neste mês de julho, duas décadas de história e expansão no ensino superior de Mato Grosso do Sul. Criada oficialmente em 29 de julho de 2005, a instituição nasceu da cisão do antigo campus da UFMS em Dourados e, ao longo desses 20 anos, consolidou-se como referência regional em ensino, pesquisa e extensão.

Em entrevista ao programa Microfone Aberto, o reitor da UFGD, Jones Dari Goettert, destacou os avanços da universidade e os desafios para o futuro. Segundo ele, a instituição reúne hoje cerca de 8 mil estudantes, distribuídos em mais de 40 cursos de graduação e programas de pós-graduação que incluem 25 mestrados e 14 doutorados.

“A UFGD nasceu de um projeto bonito, com luta e dedicação. Esses 20 anos representam uma conquista de toda a região de Dourados e dos 34 municípios que compõem nossa área de abrangência”, afirmou o reitor.

Expansão da estrutura e novo prédio da Reitoria

A UFGD passou de seis prédios na fundação para quase 40 edificações, abrigando laboratórios, bibliotecas e unidades acadêmicas. Um dos marcos das comemorações pelos 20 anos será a inauguração do novo prédio da Reitoria, prevista para 12 de setembro.

Segundo o reitor, trata-se de uma obra que estava em construção há 12 anos e que agora será concluída no campus da Cidade Universitária.

“Será a reitoria mais bonita de Mato Grosso do Sul, com todo respeito às nossas universidades irmãs”, declarou Jones.

Vestibular 2025 oferece 984 vagas gratuitas

Além da agenda comemorativa, a universidade está com inscrições abertas para o vestibular 2025. Ao todo, serão oferecidas 984 vagas em cursos de graduação, com inscrições até 3 de setembro.

A aplicação da prova será no dia 19 de outubro, em única etapa, com questões objetivas e redação. O curso de Medicina segue como um dos mais concorridos.

“A UFGD é pública e gratuita. Não se paga nada ao longo dos anos de estudo. Esperamos cerca de 10 mil inscritos neste vestibular”, ressaltou o reitor.

Projeção para o futuro: até 24 mil estudantes

Ao falar sobre o futuro da universidade, Jones Goettert defendeu a ampliação do número de alunos, com a meta de dobrar ou até triplicar a quantidade atual. A expectativa é de que a UFGD chegue a 20 ou até 24 mil estudantes nas próximas décadas.

“Esse é um objetivo que deve ser compartilhado por toda a sociedade douradense e sul-mato-grossense”, disse.

Corrida, show e audiência pública marcam celebrações

A programação de aniversário da universidade inclui uma corrida com trajetos de 5, 10 e 20 quilômetros, prevista para o dia 27 de julho. Já no dia 29, a instituição realiza uma audiência pública e sessão solene do Conselho Universitário, com possível participação do pensador indígena Ailton Krenak.

No mês seguinte, em 29 de agosto, um show com o cantor Péricles no Parque Antenor Martins encerrará as comemorações.

A UFGD atende hoje uma população estimada de um milhão de pessoas e segue como uma das principais instituições de ensino superior do estado. Para o reitor, o crescimento contínuo da universidade depende da valorização da educação pública como vetor de transformação regional.