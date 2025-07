Relatório da CPI aponta 452 denúncias com provas sobre falhas no transporte de Campo Grande

Até julho de 2025, a Ouvidoria da CPI do Transporte Público registrou 641 denúncias relacionadas à qualidade dos serviços de ônibus oferecidos pelo Consórcio Guaicurus em Campo Grande. Os dados revelam um cenário preocupante de precariedade estrutural e falhas operacionais no sistema de transporte urbano.

Segundo o relatório da Ouvidoria, as manifestações foram recebidas por diferentes canais: foram 565 via WhatsApp, 46 por e-mail, 44 por meio de formulário no site da Câmara, 2 por telefone e 1 presencialmente. Desse total, 452 denúncias apresentavam elementos consistentes e foram incorporadas às investigações da CPI; as demais foram registradas, mas não tinham informações suficientes para avançar no processo investigativo.

A maior parte das queixas está relacionada à má conservação dos veículos somando 168 denúncias — o equivalente a 37,2% do total, com relatos de ônibus quebrados, sujos e com falhas mecânicas, além da ausência de manutenção preventiva. A superlotação aparece em seguida, com 79 registros (17,5%), seguida por “outros problemas” diversos, com 67 (14,8%).

Outro ponto crítico apontado pela população é a falta de ônibus em horários e linhas essenciais, foram 59 denúncias, equivalente a 13,1% do total. Questões como atrasos frequentes, descaso no atendimento ao usuário e má gestão do sistema também compõem a lista das principais reclamações.

Assim, problemas estruturais, como conservação da frota e número insuficiente de veículos, representam mais da metade (50,3%) das ocorrências relatadas e as falhas operacionais, como superlotação, atrasos e mau atendimento, correspondem a 29,6%.

A maior parte das denúncias com origem identificada vem da Região Sul da cidade, com 122 registros. Em seguida, aparecem a Região Central (73), Norte (35) e Sudoeste (29). No entanto, 129 denúncias não informavam a localização.

Diante desse cenário, o relatório da CPI recomenda ações urgentes para melhorar o serviço prestado à população, como:

Investimentos imediatos em manutenção da frota;

Ampliação do número de veículos para reduzir superlotação e atrasos;

Melhoria nos processos de gestão e atendimento ao usuário;

Criação de um sistema de monitoramento da pontualidade e qualidade dos ônibus.

A Câmara Municipal reforça que a Ouvidoria da CPI do Transporte permanece aberta à população. As denúncias podem ser feitas pelo telefone (67) 3316-1514, por e-mail ([email protected]) ou pelo formulário disponível no site oficial da Câmara de Campo Grande.

*Com informações da Assessoria da Câmara Municipal