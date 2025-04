Relatório da CPT aponta MS como líder em intoxicação por agrotóxicos e tentativa de assassinato contra indígenas

Segundo o relatório anual Conflitos no Campo Brasil, Mato Grosso do Sul teve 132 vítimas de violência em 2024, sendo o segundo maior índice do país, atrás somente do Pará. Em casos de tentativa de assassinato, 52% das vítimas são indígenas, sendo os principais autores fazendeiros em áreas reocupadas por povos indígenas.

Os tipos de violência analisados pela pesquisa da CPT incluem ameaças de morte, assassinato, prisão e tentativa de assassinato.

Em âmbito nacional, 79% das vítimas de violência são indígenas, sendo também o grupo que mais sofre com assassinatos e tentativas de assassinato. Os principais autores dessas violências são, majoritariamente, fazendeiros.

Agrotóxicos

Mato Grosso do Sul foi o estado com o maior número de famílias vítimas de intoxicação por agrotóxicos. Ao todo, 7.538 famílias foram afetadas no estado.

Houve três vítimas de tentativa de assassinato por agrotóxicos no estado, todas indígenas Guarani Kaiowá, entre elas dois menores de idade.

Além desses casos, há registro de uma indígena Guarani Kaiowá, grávida, que apresentava alta concentração de agrotóxicos no sangue. Ela sofreu aborto e morreu em decorrência da contaminação.

Uma criança indígena Guarani Kaiowá, de 7 meses, foi contaminada após pulverização em uma fazenda vizinha e morreu dias depois.