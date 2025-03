Representante de MS assume presidência do principal conselho de fomento à pesquisa do país

Pela primeira vez, um representante de Mato Grosso do Sul está à frente do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), entidade que articula e representa as 27 fundações estaduais voltadas à ciência, tecnologia e inovação no Brasil.

O diretor-presidente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (Fundect), Márcio de Araújo Pereira, foi eleito por aclamação para o cargo durante o 67º Fórum Nacional do Confap, realizado entre os dias 19 e 22 de março em Macapá (AP).

Pereira já fazia parte da diretoria do conselho, tendo ocupado a vice-presidência desde 2023 e a presidência do conselho fiscal em 2021. Agora, assume o posto máximo no lugar de Odir Dellagostin, que se despede após anos à frente da entidade.

A nova gestão assume em um momento de destaque para as fundações estaduais de amparo à pesquisa, que ultrapassaram as agências federais como principais investidoras do setor no Brasil.

Juntas, essas fundações passaram de R$ 2,8 bilhões em investimentos em 2018 para R$ 4,8 bilhões em 2024, segundo dados apresentados no fórum.

Em sua fala durante o evento, Pereira destacou que o crescimento de Mato Grosso do Sul na área de ciência e tecnologia se reflete na eleição. Também ressaltou a necessidade de estratégias de fomento que integrem soluções de impacto para a sociedade, especialmente em um cenário de desafios regionais e de integração latino-americana.

Ele também defendeu a continuidade da articulação com agências federais como CNPq, Capes e Finep, além das secretarias estaduais por meio do Consecti. Segundo ele, essa parceria será fundamental para a implementação de políticas públicas eficazes em ciência, tecnologia e inovação (CT&I).

Graduado em Administração e doutor em Desenvolvimento Rural, Pereira é professor da UEMS e comanda a Fundect desde 2017. Também integra o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT) e o Conselho Deliberativo do Sebrae-MS.

*Com informações do Governo de MS