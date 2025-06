Resgatados os corpos do fotógrafo brasileiro e dos montanhistas peruanos soterrados na neve

Os corpos dos três montanhistas que desapareceram em 30 de maio, durante uma escalada ao Nevado Artesonraju, no Peru, foram finalmente resgatados. O fotógrafo brasileiro Edson Vandeira, de 36 anos, e os montanhistas peruanos Homer Efraín Pretel Alonzo (34) e Jesús Manuel Huerta Picón (31) ficaram presos sob toneladas de neve, após serem soterrados por uma avalanche.

Em uma operação complexa e de alto risco, foi reunida uma equipe multidisciplinar composta por socorristas especializados, guias de montanha, policiais e voluntários. As condições meteorológicas adversas e o terreno íngreme retardaram o avanço da equipe de resgate, mas, após cinco expedições, os corpos foram recuperados e transportados por um helicóptero da Polícia Nacional Peruana até um ponto seguro na geleira.

Local do resgate nos Andes peruanos fica distante 22 km da cidade mais próxima, Caraz – Imagem/Google Maps

Resgate dos Corpos e Traslado para Caraz

Da montanha, os corpos seguiram para Caraz, capital da Província de Huaylas, em Ancash, que tem altitude de 2.256 metros e está localizada a cerca de 20 quilômetros (em linha reta) do local do acidente com os alpinistas, onde a altitude é de quase 6 mil metros.

Em Caraz, os corpos das vítimas eram aguardados pelas famílias. Na sequência, o traslado – realizado nessa quarta-feira (24) – percorreu mais 70 quilômetros ao sul do Peru, rumo a Huaraz, para a realização de autópsias, conforme protocolos forenses. As entrevistas concedidas à imprensa local, por parentes emocionados, destacaram o alívio misturado à dor, após o desfecho trágico da aventura na geleira peruana.

Até então, somente buscas por drones haviam sido feitas no local do acidente. Em 12 de junho, quase duas semanas após o desaparecimento do trio de montanhistas, a Associação Peruana de Guias de Montanha havia suspendido as buscas, aguardando que o gelo “liberasse” os corpos — estratégia que se mostrou eficaz apenas após o reforço logístico com helicóptero. À época, pontes de neve instáveis e riscos de novas avalanches foram apontados como principais obstáculos.

Infraestrutura

Com este episódio, a comunidade montanhista do Peru e do Brasil solicita por mais recursos: a ser disponibilizado um helicóptero próprio para resgates em grandes altitudes, além de protocolos padronizados para socorro emergencial.

Autoridades locais informaram que novas reuniões serão agendadas para reforçar a infraestrutura de salvamento na Cordilheira Branca, onde fica o Nevado Artesonraju, visando reduzir o tempo de resposta em acidentes futuros.

Saiba mais