Residência em saúde da família abre 81 vagas na Capital

Campo Grande abriu 81 vagas para os programas de Residência Médica em Medicina da Família e Comunidade e de Residência Multiprofissional em Saúde da Família, com inscrições até 21 de janeiro e bolsas que podem chegar a R$ 12,6 mil. As iniciativas são mantidas pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Voltados à formação de profissionais para a atenção básica, os programas combinam ensino especializado e atuação direta nas unidades de saúde da família. A proposta é fortalecer a principal porta de entrada do SUS e ampliar a capacidade de resolução dos atendimentos próximos da população.

Segundo Júlio Ricardo França, gerente de Educação em Saúde da Sesau, a residência em medicina da família tem foco no acompanhamento contínuo do paciente. “É uma especialidade que reconhece o usuário e a família dentro do território onde vivem, o que permite resolver muitos problemas de saúde com ações de prevenção e promoção”, afirmou.

De acordo com ele, a atenção básica bem estruturada reduz a pressão sobre serviços de urgência. “Muitos procedimentos que antes eram encaminhados hoje são realizados nas unidades que contam com residentes”, disse.

Residência Multiprofissional e o Cuidado Integral

A residência multiprofissional reúne profissionais de enfermagem, odontologia, psicologia, assistência social, educação física, fisioterapia e farmácia, em formação integrada voltada ao cuidado das famílias. Para o coordenador do programa, Rodrigo Balejo, o impacto vai além da qualificação técnica. “A atenção primária é a ordenadora do cuidado. É ali que o cidadão procura resolver seus problemas de saúde em primeiro lugar”, afirmou.

A parceria com a Fiocruz existe desde 2020 e, segundo a Sesau, contribuiu para elevar a resolutividade dos atendimentos nas unidades participantes. Campo Grande figura hoje entre os municípios com maior número de vagas em residência em medicina da família no país.

Inscrições e Informações Adicionais

Os editais com regras, prazos e critérios de inscrição estão disponíveis no site da Secretaria Municipal de Saúde. Os programas têm duração de dois anos e são destinados a profissionais já formados.

Acompanhe a entrevista completa:

