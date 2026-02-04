Resultado preliminar do 4º processo de Residência Jurídica é publicado

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) tornou público, nesta quarta-feira,4, o resultado preliminar das inscrições do 4º Processo Seletivo para o Programa de Residência Jurídica. A publicação consta no Diário da Justiça Eletrônico e apresenta informações detalhadas sobre a situação cadastral dos candidatos inscritos.

Assinado pela juíza Kelly Gaspar Duarte, presidente da Comissão do Processo Seletivo, o edital divulga a relação geral dos candidatos com inscrições deferidas, organizada em ordem alfabética. O documento também indica o local escolhido para a realização da prova e a unidade de lotação informada no ato da inscrição.

Divulgação de listas segmentadas

Em cumprimento às normas legais e às diretrizes do edital, o TJMS também publicou listas específicas com os candidatos que se enquadram nos critérios de reserva de vagas. Estão incluídos os inscritos que se declararam pessoas com deficiência, negros ou indígenas, além daqueles que tiveram o pedido de isenção da taxa de inscrição deferido.

As informações garantem transparência ao processo seletivo e permitem o acompanhamento individual da situação de cada candidato.

Indeferimentos e possibilidade de recurso

O edital traz ainda a relação dos candidatos que tiveram suas inscrições indeferidas, acompanhada das orientações para a apresentação de recursos. O prazo para contestação das decisões e para o recolhimento da taxa de inscrição, nos casos de isenção indeferida, se encerra no dia 6 de fevereiro de 2026.

O TJMS destaca que o envio do recurso dentro do prazo é fundamental para que o candidato possa continuar participando do certame.

Etapa de provas

Os candidatos com inscrições deferidas estão formalmente convocados para a realização das provas objetiva e discursiva. As avaliações seguirão os critérios e conteúdos definidos no edital de abertura, sendo obrigatória a observância das regras quanto a horários, documentos e condutas permitidas.