Sesau abre inscrições para residências em Saúde da Família com bolsas de até R$ 12,6 mil

Estão abertas até o dia 21 de janeiro as inscrições para os programas de Residência Médica em Medicina da Família e Comunidade e de Residência Multiprofissional em Saúde da Família, ofertados pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). Ao todo, são 81 vagas, com bolsas que podem chegar a R$ 12,6 mil, conforme a modalidade.
Do total de oportunidades, 36 vagas são destinadas a médicos, enquanto outras 45 vagas compõem a residência multiprofissional, voltada a profissionais formados em Educação Física (bacharelado), Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia, Psicologia e Serviço Social.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Sesau, onde também estão disponíveis os editais completos, com informações sobre cronograma, conteúdo programático e regras do processo seletivo.
O certame prevê reserva de vagas para ações afirmativas, contemplando candidatos negros, indígenas e pessoas com deficiência, conforme a legislação municipal. Na residência multiprofissional, a maior parte das vagas está concentrada em Enfermagem, com 25 oportunidades, seguida por Odontologia, com oito. As demais áreas somam vagas em Educação Física (2), Farmácia (4), Fisioterapia (2), Psicologia (2) e Serviço Social (2).
A seleção será realizada por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, marcada para o dia 1º de fevereiro. A avaliação será comum aos dois programas e contará com 50 questões de múltipla escolha.
O gabarito preliminar será divulgado até as 17h do dia 2 de fevereiro, com prazo para interposição de recursos nos dias 2 e 3. Serão eliminados os candidatos que obtiverem pontuação inferior a 50 pontos. O resultado final está previsto para 4 de fevereiro de 2026 e será publicado no site oficial da Sesau.
*Com informações da Prefeitura de Campo Grande