Sesau abre inscrições para residências em Saúde da Família com bolsas de até R$ 12,6 mil

Estão abertas até o dia 21 de janeiro as inscrições para os programas de Residência Médica em Medicina da Família e Comunidade e de Residência Multiprofissional em Saúde da Família, ofertados pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). Ao todo, são 81 vagas, com bolsas que podem chegar a R$ 12,6 mil, conforme a modalidade.

Do total de oportunidades, 36 vagas são destinadas a médicos, enquanto outras 45 vagas compõem a residência multiprofissional, voltada a profissionais formados em Educação Física (bacharelado), Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia, Psicologia e Serviço Social.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Sesau, onde também estão disponíveis os editais completos, com informações sobre cronograma, conteúdo programático e regras do processo seletivo.

O certame prevê reserva de vagas para ações afirmativas, contemplando candidatos negros, indígenas e pessoas com deficiência, conforme a legislação municipal. Na residência multiprofissional, a maior parte das vagas está concentrada em Enfermagem, com 25 oportunidades, seguida por Odontologia, com oito. As demais áreas somam vagas em Educação Física (2), Farmácia (4), Fisioterapia (2), Psicologia (2) e Serviço Social (2).