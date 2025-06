Restaurante prepara jantar especial com cardápio exclusivo para o Dia dos Namorados

O restaurante Sal do Parque, em Campo Grande, prepara mais uma edição de seu tradicional jantar de Dia dos Namorados. O evento será realizado na próxima quinta-feira (12), a partir das 19h, com decoração temática, música ao vivo, opções de pratos sofisticados e clima reservado para casais que desejam comemorar a data com uma experiência completa.

Em entrevista nesta segunda-feira (9), ao programa Manhã da Massa, da Massa FM Campo Grande, Renata de Sá Maurício — idealizadora e responsável pelo restaurante — compartilhou detalhes sobre o evento e relembrou a trajetória do espaço, que completa oito anos de funcionamento justamente no Dia dos Namorados, data que marcou a inauguração da casa.

“É um momento muito especial pra nós. Preparamos tudo com muito carinho, dos sabores aos olhares, como diz o nosso slogan. Pensamos em todos os detalhes para que o casal tenha uma noite inesquecível”, destacou Renata.

Renata de Sá foi entrevistada no programa Manhã da Massa nesta segunda-feira (9) – Foto: Rodrigo Moreira/Portal RCN67

Cardápio com entrada, prato principal e sobremesa

O menu da noite terá entrada de guacamole com crosta crocante de ervas finas, temperada com especiarias e limão. O prato principal será servido em duas opções: risoto cremoso de salmão com raspas de limão siciliano ou filé ao molho de quatro queijos, acompanhado de massa Alfredo.

Para encerrar, a sobremesa será uma panacota com calda de frutas vermelhas, preparada com frutas frescas e selecionadas. Os casais serão recepcionados com uma taça de espumante ou vinho chileno como drink de boas-vindas.

“É o primeiro ano que incluímos um prato principal com peixe no menu da data. Queríamos algo especial, diferente, que surpreendesse também no sabor”, explicou Renata.

Reservas antecipadas e opção de pacote com hospedagem

As reservas são limitadas e estão sendo feitas antecipadamente por telefone. O restaurante funciona dentro do Grand Park Hotel, na Avenida Afonso Pena, e oferece a possibilidade de hospedagem com apartamentos decorados especialmente para a data.

O pacote inclui pernoite e café da manhã no dia seguinte, que será feriado em Campo Grande.

“A ideia é oferecer uma noite completa. Quem quiser estender a comemoração pode aproveitar os quartos do hotel. A gente entrega uma experiência completa, desde o jantar até o café da manhã”, disse.

Restaurante funciona também em outras datas e eventos

O Sal do Parque é aberto ao público, com funcionamento regular de segunda a sábado, das 11h às 14h para o almoço, e das 18h às 23h no jantar. O local também realiza eventos como aniversários, noivados, casamentos e confraternizações, com estrutura para receber com conforto e estacionamento próprio.

Serviço