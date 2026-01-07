Restrição judicial bloqueia licenciamento de carro quitado

Um morador de Campo Grande registrou ocorrência policial após descobrir uma restrição judicial sobre o próprio veículo ao tentar pagar o licenciamento anual no site do Detran. O bloqueio consta no sistema Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) e estaria relacionado a um financiamento supostamente realizado junto a um banco, no Estado do Paraná.

Segundo o boletim de ocorrência, o problema foi identificado quando a vítima acessou o sistema do Detran para efetuar o pagamento do licenciamento de um veículo registrado em Mato Grosso do Sul. Na consulta, constava a informação de impedimento judicial sobre o veículo.

Após contato telefônico com o Detran de Mato Grosso do Sul, o proprietário foi informado de que a restrição procedia e se referia a um bloqueio decorrente de financiamento vinculado ao banco.