Resultado dos recursos para isenção do Enem 2025 é divulgado

O resultado dos recursos para isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 já está disponível para consulta. Candidatos que recorreram após a negativa do pedido podem verificar a decisão final na Página do Participante, utilizando o login do portal Gov.br.

Além disso, as respostas aos recursos relacionados à justificativa de ausência no Enem 2024 também já podem ser acessadas. A divulgação foi feita na noite desta quinta-feira (22) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Quem teve isenção aceita ainda precisa fazer a inscrição

Mesmo quem obteve a isenção da taxa ou teve a justificativa de ausência aprovada deverá realizar a inscrição normalmente na Página do Participante.

Já os candidatos que tiveram o recurso negado em definitivo precisarão efetuar a inscrição e realizar o pagamento da taxa, cujo valor será divulgado no edital do Enem 2025.

O ministro da Educação, Camilo Santana, informou em rede social que o edital será publicado ainda nesta sexta-feira (23), em edição extra do Diário Oficial da União. O documento trará detalhes sobre o valor da taxa e as formas de pagamento.

Inscrições começam na próxima segunda-feira

As inscrições para o Enem 2025 começam na próxima segunda-feira (26) e seguem até 23h59 do dia 6 de junho.

O processo deverá ser feito exclusivamente pela Página do Participante, utilizando o CPF e a senha cadastrada no portal Gov.br. O Ministério da Educação alerta que não há outros canais oficiais para a inscrição, e que qualquer cobrança ou serviço oferecido fora dessas plataformas é considerado tentativa de fraude.

Novidade: pré-inscrição para estudantes de escolas públicas

Neste ano, estudantes que estão concluindo o ensino médio em escolas públicas terão a pré-inscrição realizada automaticamente para o Enem 2025, conforme adiantado pelo ministro da Educação.

Enem segue como principal porta de entrada para o ensino superior

O Exame Nacional do Ensino Médio é utilizado para avaliar o desempenho escolar ao término da educação básica. A prova é considerada a principal forma de acesso ao ensino superior no Brasil, por meio de programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e o Programa Universidade para Todos (Prouni).

*Com informações da Agência Brasil