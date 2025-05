Reunião da Frente Parlamentar do Leite e da Comissão das Mães Atípicas marcam agenda da próxima semana na Alems

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) terá uma semana movimentada entre os dias 5 e 9 de maio, com uma programação que abrange atividades legislativas, cursos de capacitação, reuniões temáticas e solenidades.

Confira os destaques da agenda oficial:

Segunda-feira (5)

A semana começa com a continuação do Curso de Cerimonial no Ambiente Legislativo, voltado aos servidores da Casa. A capacitação é promovida pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet e será ministrada pela diretora de cerimonial Severina Silva e pela cerimonialista Vivian Hungaro. O encontro será realizado às 10h, na Sala Multiuso.

Terça-feira (6)

Está prevista a realização de sessão plenária, às 9h, no Plenário Júlio Maia. A pauta da Ordem do Dia está disponível no portal da Assembleia.

Quarta-feira (7)

O dia terá início com a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), às 8h, no Plenarinho Nelito Câmara. Em seguida, ocorre mais uma sessão ordinária, às 9h, no Plenário Júlio Maia.

À tarde, duas reuniões temáticas estão programadas:

Às 14h , a Frente Parlamentar do Leite se reúne na Sala Roberto Orro , por iniciativa do deputado Renato Câmara (MDB) .

, a se reúne na , por iniciativa do deputado . Às 15h, será realizada reunião com a Comissão das Mães Atípicas, na Sala Cabo Almi, proposta pelo deputado Pedro Pedrossian Neto (PSD). O encontro contará com representantes da Secretaria Estadual de Assistência Social para discutir o Programa Cuidar de Quem Cuida, voltado ao apoio de familiares de pessoas com deficiência.

Também ao longo da quarta-feira, será oferecida vacinação contra a gripe para os servidores da Casa. A aplicação segue as recomendações do Ministério da Saúde e não é indicada em casos de febre.

Quinta-feira (8)

A programação legislativa segue com sessão plenária, às 9h, no Plenário Júlio Maia. À noite, às 19h, está marcada a Sessão Solene de Entrega da Medalha do Mérito Força Expedicionária Brasileira, também no Plenário.

A honraria, proposta pelo deputado Lídio Lopes (Patriota), é destinada a civis e militares em reconhecimento à atuação da Força Expedicionária Brasileira (FEB), criada em 1943 para lutar ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial.