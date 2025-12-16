Reunião debate impactos das mudanças na CNH e exigência de emplacamento de ciclomotores

O Detran-MS e o Conselho Estadual de Trânsito (Cetran-MS) realizaram uma reunião para discutir a implementação das novas regras para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a aplicação da legislação que passa a exigir registro e emplacamento de ciclomotores a partir de 1º de janeiro de 2026.

O encontro teve como foco a legalidade, a transparência e os impactos operacionais das mudanças, além dos reflexos da nova legislação federal para o Estado e os municípios.

Durante a reunião, os gestores destacaram os desafios impostos pela legislação, que alterou procedimentos de emissão e renovação da CNH sem prever normativas internas, ferramentas sistêmicas adequadas ou prazo de transição para os órgãos executivos de trânsito. Entre os pontos debatidos estiveram as adequações internas, novos protocolos, regramentos, credenciamentos e fluxos operacionais necessários para a aplicação integral da norma.

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, ressaltou que o cenário exige um esforço institucional significativo para garantir segurança jurídica e eficiência. Segundo ele, a ausência de instrumentos que permitam uma rápida adequação impacta diretamente as operações e rotinas dos Detrans em todo o país.