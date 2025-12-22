Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

JURÍDICO

Revoga-MS elimina 155 normas em desuso e fortalece segurança jurídica em MS

Programa estadual promove revisão de decretos-leis, leis ordinárias e leis complementares, tornando a legislação mais clara e eficiente

Gabriela Porto

A iniciativa, coordenada pela Conleg e pela Procuradoria-Geral do Estado, reforça a política de modernização normativa e facilita o acesso à legislação estadual. (Foto: Divulgação)
A iniciativa, coordenada pela Conleg e pela Procuradoria-Geral do Estado, reforça a política de modernização normativa e facilita o acesso à legislação estadual. (Foto: Divulgação)

O programa Revoga-MS avançou mais uma etapa significativa ao revogar 155 normas ultrapassadas em Mato Grosso do Sul. Entre decretos-leis, leis ordinárias e leis complementares, a medida busca tornar o ordenamento jurídico estadual mais claro, eficiente e acessível, além de reforçar a segurança jurídica para cidadãos e gestores públicos.

A iniciativa é coordenada pela Consultoria Legislativa (Conleg), em parceria com a Coordenadoria Jurídica da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), vinculada à Secretaria de Estado de Governo (Segov). A procuradora do Estado Doriane Chamorro, à frente da Conleg, supervisiona todas as fases do processo de revisão normativa, garantindo análise criteriosa e técnica de cada norma.

Nesta etapa do Revoga-MS, foram analisados decretos-leis, leis ordinárias e leis complementares de iniciativa do Poder Executivo. A revisão das leis ordinárias concentrou-se no período de 1979 a 1989, enquanto os decretos-leis e leis complementares foram avaliados integralmente. Normas consideradas superadas, sem efeito prático ou substituídas por legislações mais recentes foram apontadas para revogação, após consulta às secretarias envolvidas.

O resultado foi a aprovação de duas propostas legislativas pela Assembleia Legislativa, que extinguiram 45 decretos-leis, 98 leis ordinárias e 12 leis complementares, totalizando o corte de 155 normas. Os projetos seguem agora para sanção do governador Eduardo Riedel, consolidando o compromisso do governo estadual com a organização e simplificação do arcabouço legal.

O atual avanço se soma aos resultados expressivos já alcançados pelo Revoga-MS. Na fase inicial, mais de 14 mil decretos normativos foram analisados, com a revogação efetiva de mais de 9 mil normas entre 1979 e 2020. Além disso, a iniciativa resultou na publicação do Manual de Boas Práticas dos Atos Normativos, por meio do Decreto nº 16.338/2023, estabelecendo diretrizes para a elaboração de normas pelo Executivo.

Notícias Relacionadas

O programa também conquistou reconhecimento nacional ao ser citado no livro digital “Boas Práticas Regulatórias do QualiREG”, da Controladoria-Geral da União (CGU), como exemplo de inovação e aprimoramento regulatório na administração pública.

Para a procuradora Doriane Chamorro, a revogação vai além da eliminação de normas antigas.

“A iniciativa tem o objetivo de melhorar o ambiente normativo estadual, facilitando o acesso dos usuários e mantendo clara a informação quanto à vigência ou não dos normativos, conferindo, assim, segurança jurídica”, afirma.

Com a continuidade do programa, Mato Grosso do Sul consolida uma política pública voltada à simplificação legislativa, transparência e eficiência, fortalecendo a confiança da população e dos órgãos públicos no sistema jurídico estadual.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos