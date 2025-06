Ribas do Rio Pardo e Glória de Dourados recebem novos investimentos em obras de pavimentação

Novas obras de infraestrutura urbana foram autorizadas em Ribas do Rio Pardo e Glória de Dourados. Os investimentos visam atender a demandas geradas pela expansão econômica e urbana nos municípios, que têm ganhado relevância dentro do cenário estadual.

Em Ribas do Rio Pardo, será executada a segunda etapa da pavimentação e drenagem no acesso ao Polo Industrial da cidade. A obra, estimada em R$ 26,7 milhões, busca melhorar a mobilidade e a segurança em uma área diretamente impactada pela instalação do maior polo de celulose do País.

A cidade tem se consolidado como um dos principais eixos da chamada Rota da Celulose.

Já em Glória de Dourados, o governo estadual firmou contrato para a realização de obras de recapeamento em vias importantes da cidade. Serão atendidas as ruas Mabel Telles, Cuiabá, Bento Machado Lobo, Duque de Caxias, Santa Rosa e Joaquim Clolaço.

O investimento é de R$ 2,3 milhões e o contrato tem vigência até 120 dias após a conclusão dos serviços.

As intervenções foram autorizadas após a homologação dos respectivos processos licitatórios e fazem parte de uma política mais ampla de reestruturação urbana em municípios do interior do Estado, com foco na ampliação da infraestrutura básica, mobilidade urbana e atração de investimentos.

*Com informações do Governo de MS