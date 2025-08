Ribas do Rio Pardo tem seleção aberta para estagiários de ensino superior

Estudantes de nível superior podem se candidatar a vagas de estágio oferecidas pelo IEL-MS (Instituto Euvaldo Lodi), em parceria com a prefeitura de Ribas do Rio Pardo. O processo seletivo é para formação de cadastro reserva, com convocações feitas conforme a demanda e a ordem de classificação.

As inscrições seguem até o dia 14 de agosto e devem ser feitas pela plataforma carreiras.iel.org.br/MS. Os candidatos precisam ter, no mínimo, 16 anos e residir no município.

A lista de cursos elegíveis é extensa e inclui áreas como Administração, Direito, Enfermagem, Engenharia, Jornalismo, Psicologia, Pedagogia, Biomedicina, Letras-Libras, Arquitetura, Marketing, Educação Física, História, Turismo, entre outras. Ao todo, são mais de 40 áreas contempladas.

As vagas são para atuação presencial, com carga horária de seis horas diárias, de segunda a sexta-feira. Estudantes selecionados e convocados receberão bolsa mensal de R$ 1.418,00, além de R$ 100,00 de auxílio transporte.

Para participar, é necessário anexar ao formulário de inscrição um comprovante de matrícula atualizado, cópias do RG e CPF, além de comprovante ou declaração de residência.

A seleção será conduzida pelo próprio IEL-MS, seguindo as etapas definidas em edital.

O resultado do processo será divulgado no dia 19 de agosto, e os estudantes aprovados devem iniciar as atividades no dia 1º de setembro.

*Com informações da Fiems