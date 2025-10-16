Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

INFRAESTRUTURA

Ribas do Rio Pardo turbina energia com investimento de R$ 3 milhões de concessionária

Crescimento industrial da Rota da Celulose impulsiona ampliação de carga energética da região

Karina Anunciato

(Foto: Reprodução/ Assessoria)
(Foto: Reprodução/ Assessoria)

Com pouco mais de 25 mil habitantes, Ribas do Rio Pardo consolida-se como uma das principais cidades da chamada Rota da Celulose, impulsionada pela instalação de uma grande indústria inaugurada no ano passado. Acompanhando o ritmo do desenvolvimento, a Energisa Mato Grosso do Sul anunciou a ampliação da potência instalada na Subestação de Distribuição local.

O investimento de mais de R$ 3 milhões prevê, ainda em 2025, o aumento da potência de transformação em 5 MVA, totalizando 50 MVA. A medida, segundo a empresa, reforça a infraestrutura elétrica e garante atendimento mais eficiente à população e ao setor produtivo.

“Vivemos em um mundo em constante transformação, pautado pela inovação e pelo compromisso cada vez maior com a sociedade e a sustentabilidade do planeta. Nesse contexto, a demanda por energia confiável e de qualidade é fundamental para o crescimento econômico e social do Estado”, afirma Paulo Roberto dos Santos, diretor-presidente da Energisa Mato Grosso do Sul.

A obra em Ribas do Rio Pardo integra um pacote de investimentos de R$ 770 milhões que a Energisa está aplicando em 2025 no Mato Grosso do Sul. A distribuidora atende 1,2 milhão de clientes em 74 municípios e mantém cerca de 1,6 mil funcionários diretos no Estado.

O fortalecimento da rede elétrica também contribui para a operação da Suzano, que mantém parceria com a concessionária na região. Segundo Maurício Miranda, diretor industrial da Regional Sul da empresa, o trabalho conjunto tem permitido o envio do excedente de energia gerada a partir de fontes renováveis ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

“Essa entrega só é possível graças à parceria com a Energisa, que viabiliza a conexão e a distribuição. A subestação construída em Ribas do Rio Pardo desempenha papel essencial, permitindo que toda a operação aconteça de forma segura, prática e eficiente”, destaca Miranda.

O prefeito Roberson Moureira também celebrou o avanço.

“Conseguimos trazer esse investimento tão importante. A ampliação da potência instalada na subestação garante mais segurança no fornecimento de energia, abre espaço para novos empreendimentos e melhora a qualidade de vida das famílias. É uma conquista que mostra que, quando trabalhamos juntos, conseguimos”, afirmou.

