Ricardo Nantes revela o papel do Investidor Anjo nas startups

Empreendedor destaca ecossistema e talentos de MS no setor

O universo das startups ganha força em Mato Grosso do Sul, e o investidor anjo Ricardo Nantes, fundador do Portal Educação, é uma figura central nesse cenário.

Em entrevista ao programa “Microfone Aberto” da Massa FM nesta terça-feira (08), ele detalhou como o apoio financeiro e estratégico dos investidores anjos impulsiona negócios inovadores.

Com mais de 20 anos de experiência, Nantes já vendeu sua empresa ao UOL e hoje investe em startups pelo Brasil, destacando o potencial do estado para competir com grandes capitais como São Paulo.

O Que Define uma Startup?

Ricardo Nantes explica que uma startup se diferencia de empresas tradicionais por três pilares: escalabilidade, repetitividade e inovação.

“Uma padaria precisa crescer proporcionalmente para atender mais clientes, enquanto uma startup, como Uber ou cursos online, amplia a receita sem aumentar tanto os custos”, exemplificou.

Ele enfatiza que o sucesso depende de um produto inovador, habilidade de vendas, equipes talentosas e capital – é aí que entra o investidor anjo, oferecendo recursos iniciais em troca de participação acionária (equity).

O Papel do Investidor Anjo

O termo “investidor anjo” surgiu para designar quem aposta em ideias promissoras no estágio inicial.

“É o primeiro degrau após recursos próprios ou familiares”, disse Nantes. Ele recomenda que novatos no investimento comecem em grupos para reduzir riscos e aprender com experientes.

No Instagram (@ricardofnantes), ele compartilha dicas e conecta interessados a redes de investidores, como as que atua em Campo Grande e outras cidades brasileiras.

Startups em MS: Ecossistema em Alta

Mato Grosso do Sul desponta no cenário nacional de startups graças a um ecossistema robusto, com talentos locais e apoio de instituições como Sebrae e Living Lab.

“Temos gente boa e um histórico de empreendedores que venderam empresas para fora, criando uma consciência inovadora”, afirmou Nantes.

O modelo de negócio, segundo ele, é crucial – representando mais de 50% do sucesso – e o estado oferece oportunidades para negócios escaláveis que resolvem problemas reais.

Dicas para Empreendedores e Investidores

Para quem quer criar uma startup, Nantes sugere buscar aceleradoras e conversar com empreendedores experientes. Já para investidores, o conselho é claro:

“Não invista sozinho no início, junte-se a grupos”. Ele vê MS como um celeiro de talentos capaz de atrair capital e competir nacionalmente, consolidando o estado como um polo de inovação.