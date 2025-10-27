Riedel defende união e aponta aeroporto de Dourados como base do crescimento

O governador Eduardo Riedel afirmou que a agenda de investimentos em Dourados consolida um modelo de cooperação entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil. Ao comentar a obra do aeroporto de Dourados, ele destacou que a infraestrutura “dá suporte e base” ao ciclo de expansão econômica no sul do Estado.

“O aeroporto é um equipamento fundamental pro que vem acontecendo. Ele dá suporte da base pra gente atender esse crescimento que vem ocorrendo de 5, 6% ao ano”, disse.

Segundo Riedel, a meta é alcançar frequência diária no terminal “ano que vem”. Assim, o receptivo estará “em pleno andamento” com prazo de conclusão até o fim do próximo ano.

Foi lembrado pelo governador que a retomada das obras federais no Estado teve início em 2023, no primeiro mês de seu mandato. Isso aconteceu quando se reuniu com o então chefe da Casa Civil, Rui Costa, e com a ministra Simone Tebet para tratar do PAC.