Riedel defende união e aponta aeroporto de Dourados como base do crescimento

O governador Eduardo Riedel afirmou que a agenda de investimentos em Dourados consolida um modelo de cooperação entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil. Ao comentar a obra do aeroporto de Dourados, ele destacou que a infraestrutura “dá suporte e base” ao ciclo de expansão econômica no sul do Estado.
“O aeroporto é um equipamento fundamental pro que vem acontecendo. Ele dá suporte da base pra gente atender esse crescimento que vem ocorrendo de 5, 6% ao ano”, disse.
Segundo Riedel, a meta é alcançar frequência diária no terminal “ano que vem”. Assim, o receptivo estará “em pleno andamento” com prazo de conclusão até o fim do próximo ano.
Foi lembrado pelo governador que a retomada das obras federais no Estado teve início em 2023, no primeiro mês de seu mandato. Isso aconteceu quando se reuniu com o então chefe da Casa Civil, Rui Costa, e com a ministra Simone Tebet para tratar do PAC.
“Essa é uma obra do PAC. O aeroporto de Dourados foi resgatado lá de trás”, afirmou. Para ele, o arranjo entre município, Estado e governo federal “é que tem feito a diferença” em Mato Grosso do Sul.
Hospital do Amor
Riedel também citou o Hospital do Amor em Dourados como exemplo de atuação complementar. Ele ressaltou que se trata de uma iniciativa da sociedade e do setor privado, com apoio do governo estadual.
“A gente vai ajudar também com equipamento; a Secretaria [de Saúde] está desenvolvendo ações”, pontuou.
Na avaliação do governador, “essa força de união entre público, privado e sociedade civil, cada um fazendo a sua parte, é que gera o resultado que a gente quer ver no nosso Estado”.
Infraestrutura e Estratégias de Desenvolvimento
Foi apontado por ele que a infraestrutura do aeroporto está alinhada à estratégia de preparar Mato Grosso do Sul para um funcionamento moderno e atual. Isso é necessário para sustentar o aumento de voos e o atendimento à demanda regional.
“Como anunciei lá atrás que ele inicia os voos em setembro, outubro, começaram os voos; o receptivo tá em pleno andamento”, declarou. Em suas palavras, o Estado vive “um ciclo virtuoso”.
Ao agradecer a presença da ministra Simone Tebet, Riedel reiterou que o avanço das obras resulta da coordenação federativa e de um planejamento continuado. Nesse sentido, ele reforçou que a estruturação de Dourados é parte de um esforço. Esse esforço busca respaldar o crescimento e ampliar serviços à população, com o aeroporto no centro dessa estratégia.
- Aparecida do Taboado
- Campo Grande
- Cultura FM Aparecida do Taboado
- Cultura FM Paranaíba
- Dourados
- Infraestrutura
- Manhã da Massa Dourados
- Massa FM Campo Grande
- Paranaíba
- Política
- RCN 67
- Adriano Hany
- Aeroporto de Dourados
- Brasil
- crescimento econômico
- Dourados
- Eduardo Riedel
- Grupo RCN
- Hospital do Amor
- Mato Grosso do Sul
- PAC
- parceria público-privada
- RCN 67
- RCN67
- receptivo aeroportuário
- sul de Mato Grosso do Sul
- voos diários