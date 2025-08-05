Direto da Ásia, Riedel diz que prisão domiciliar de Bolsonaro é "Excesso Judicial"

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), que está em missão oficial no continente asiático para prospectar novos mercados e alternativas para exportações do Estado, usou as redes sociais nesta terça-feira (5). Ele se posicionou sobre a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na publicação, Riedel classificou como “excessos judiciais” a prisão domiciliar com restrição de direitos fundamentais antes do julgamento concluído. Ele afirmou que esse tipo de medida gera “temerária escalada da tensão política e jurídica no país”.

Repercussão da Prisão Domiciliar de Jair Bolsonaro

Segundo o governador, o momento é de grandes incertezas econômicas e exige ações que favoreçam a pacificação nacional. “Nada disso ajuda os brasileiros neste momento de graves incertezas econômicas e só compromete ainda mais a pacificação do país”, escreveu.

Falando diretamente de sua agenda internacional, Riedel destacou que a missão no continente asiático busca novos mercados e rotas para exportações de Mato Grosso do Sul. Isso é especialmente importante após impactos provocados por medidas americanas e pela crise político-institucional que afeta relações comerciais.

Agenda Internacional e Busca por Novos Mercados

Ele defendeu que a responsabilidade pública e o esforço das lideranças brasileiras devem estar voltados para “flexibilizar e reduzir as tensões, retomando progressivamente o diálogo e não o contrário”.

O governador concluiu o texto afirmando que o Brasil precisa urgentemente de serenidade e bom senso. “Precisamos pensar menos em política e mais no país agora! E o Brasil real precisa da normalidade institucional para superar os inúmeros desafios de um país ainda muito injusto e desigual”, afirmou.

A viagem de Riedel pela Ásia inclui agendas estratégicas com o objetivo de diversificar parceiros comerciais. Assim, ele busca garantir competitividade para a produção sul-mato-grossense, mesmo em um cenário de instabilidade política e econômica.