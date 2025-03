Riedel e ministros entregam pista do aeroporto de Dourados e anunciam investimentos

Evento marca retomada dos voos, construção de terminal e entrega de casas para comunidades indígenas

A pista do Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira, em Dourados (MS), foi oficialmente entregue nesta sexta-feira (14), em um evento que contou com a presença do governador Eduardo Riedel e de ministros do Governo Federal. Além da inauguração, foi assinada a licitação para a construção do novo terminal de passageiros e das edificações auxiliares do aeroporto.

Este foi o primeiro pouso no local após quase quatro anos de interrupção, desde o fechamento do aeroporto em 2021. A pista foi concluída em meados de 2024, mas precisou de ajustes na iluminação e sinalização antes da homologação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), prevista para fevereiro de 2025, quando o aeroporto poderá operar plenamente.

O governador Eduardo Riedel celebrou a entrega da obra e ressaltou os próximos passos.

“A pista do aeroporto de Dourados foi entregue hoje, e a licitação para o novo receptivo foi publicada. Assim que liberado pela ANAC, o aeroporto já começará a operar com o terminal antigo pronto”, afirmou o governador.

Além da reabertura do aeroporto, o governador anunciou um investimento habitacional voltado às comunidades indígenas. “A construção de 581 casas em sete municípios foi autorizada, dentro de um plano maior que prevê 1.687 unidades. As obras terão início em nove cidades em 2025 e devem alcançar mais 24 municípios em 2026”, destacou Riedel.

A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, enfatizou a importância da parceria entre os governos estadual e federal para garantir avanços para as comunidades indígenas.

“Essa colaboração entre os poderes é essencial para viabilizar essas 581 habitações. Vamos aumentar gradativamente essas entregas, garantindo melhores condições para os povos indígenas da região”.

Além disso, a ministra lembrou de investimentos para a segurança hídrica das comunidades. “Em dezembro, R$ 2 milhões foram destinados para solucionar problemas de abastecimento de água, enquanto R$ 53 milhões em emendas parlamentares e R$ 22 milhões foram assegurados para obras como os dois super poços em Dourados que já estão em andamento”, detalhou Guajajara.

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, reforçou os investimentos do Governo Federal no Mato Grosso do Sul e destacou a relevância da reativação do aeroporto.

“Essa obra é emblemática para o desenvolvimento da Grande Dourados. E mais investimentos virão, incluindo a entrega de 580 casas indígenas e a resolução de questões fundiárias, como a demarcação de terras”, afirmou Riedel.

A ministra também anunciou o envio de 23 ambulâncias do SAMU para reforçar o atendimento emergencial no estado e explicou que o modelo de indenização por terras demarcadas na Grande Dourados e em Antônio João poderá servir de referência nacional.

“Estamos trabalhando para garantir indenizações justas, que incluam não apenas as benfeitorias, mas também a terra nua”, pontuou Tebet.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, detalhou os investimentos na infraestrutura aeroportuária do estado.

“O terminal antigo está apto a operar, e o novo será construído ao lado. Além disso, uma nova pista está prevista, junto a um pacote de investimentos de mais de R$ 500 milhões nos aeroportos de Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã”, afirmou.

Além das obras no aeroporto, R$ 140 milhões serão investidos em infraestrutura urbana para Dourados.

O evento ocorreu no Complexo Esportivo Jorge Antônio Salomão e reuniu ministros, deputados, o prefeito de Dourados e diversas lideranças políticas. Durante a solenidade, foram feitos agradecimentos à bancada federal, à Assembleia Legislativa e à Câmara Municipal, consolidando o esforço conjunto entre os poderes para o desenvolvimento da região.