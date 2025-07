Riedel e senadores de MS alinham estratégia contra tarifaço de Trump

Diante do impacto que a sobretaxa imposta pelos Estados Unidos pode causar às exportações brasileiras, o governador Eduardo Riedel se reuniu com os senadores Nelsinho Trad (PSD) e Tereza Cristina (PP). Além disso, participaram o secretário Jaime Verruck (Semadesc) e o secretário-executivo do Escritório de Representação em Brasília, Waldemir Moka. A reunião foi para alinhar estratégias de atuação da comitiva sul-mato-grossense nos EUA.

Com o chamado “tarifaço de Trump” estabelecendo taxação de até 50% sobre produtos brasileiros, Mato Grosso do Sul vê ameaçados três pilares centrais de sua balança comercial: carnes processadas, celulose e ferro gusa. “Esses três representam quase 80% das nossas preocupações comerciais”, destacou o senador Nelsinho Trad. O senador integra a comitiva que embarca para os Estados Unidos nos próximos dias.

Estratégias e Diálogo com os EUA

A missão principal, segundo Nelsinho, será estabelecer um canal de diálogo direto com os representantes norte-americanos. “Vamos apresentar explicações técnicas pormenorizadas e procurar convencer a contraparte americana a dar condições que minimizem esse impacto. O governador Riedel nos passou uma mensagem de incentivo, sabendo da alta responsabilidade da nossa missão”, afirmou o senador.

Em tom de confiança, Eduardo Riedel reforçou o apoio à iniciativa dos parlamentares. Para ele, a articulação política com os EUA será decisiva para proteger a economia estadual. “Esperamos que, no retorno, possamos trazer boas notícias”, declarou o governador. Ele destacou o papel estratégico dos senadores de Mato Grosso do Sul nesse momento de pressão comercial.

Atuação Conjunta e Competitividade

A senadora Tereza Cristina também participa da missão e reforça o peso político da comitiva. A comitiva é composta por lideranças com forte trânsito em Brasília e no exterior. A atuação conjunta entre o Governo do Estado e o Senado Federal busca garantir a manutenção da competitividade dos produtos sul-mato-grossenses no mercado norte-americano. Este mercado responde por uma parcela expressiva das exportações regionais.

Com a aproximação entre o Executivo estadual e os parlamentares, Mato Grosso do Sul reafirma sua capacidade de articulação frente a desafios internacionais. A abordagem é propositiva e técnica para mitigar prejuízos ao setor produtivo local.