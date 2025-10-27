Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

SAÚDE

Riedel inaugura Policlínica em Dourados e anuncia “nova virada de chave” na saúde de MS

Unidade já realizou 2.753 atendimentos, entre consultas e exames, desde o fim de setembro

Karina Anunciato

Com 3.063 m² de área construída, espaço fica localizado às margens da BR-463 (Foto: Reprodução/ Governo de MS)
O governador Eduardo Riedel inaugurou nesta segunda-feira (27) a Policlínica Cone Sul, em Dourados, primeira etapa do Hospital Regional “Olga Castoldi Parizotto”.

“Estamos atravessando uma virada de chave. É a nova arquitetura da saúde acontecendo. São quase 7 mil exames e consultas por mês, uma policlínica moderna, com médicos e diagnósticos de diversas especialidades. O hospital ao lado, que em dezembro vai funcionar, atenderá os 34 municípios da região. É uma mudança para melhor para toda a população”, afirmou Riedel.

Desde que começou a operar, no fim de setembro, a unidade já realizou 2.753 atendimentos, entre consultas e exames. Gerida pela Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde (Agir), a Policlínica oferece serviços de média e alta complexidade, como tomografia, endoscopia, colonoscopia, ultrassonografia, mamografia, raio-x e densitometria óssea, além de consultas em cardiologia, cirurgia, ginecologia e ortopedia.

Durante assinatura de ordens de serviço estratégicas: Construção da passarela de pedestres sobre a MS-156, ligando o Jardim Guaicurus ao Habitacional Harrison de Figueiredo e bairros vizinhos; Pavimentação e drenagem do acesso ao Hospital de Amor, na Avenida Guaicurus (Foto: Jhonatan Xavier)

Com 3.063 m² de área construída e localizada às margens da BR-463, a unidade integra o complexo do Hospital Regional, que seguirá em fase de instalação de equipamentos e ampliação de serviços hospitalares.

Riedel reforçou que o modelo implementado em Dourados será replicado em outras cidades do Estado. “O paciente entra com consulta especializada, realiza procedimentos e continua sendo acompanhado dentro da mesma estrutura. Isso inaugura um novo tempo de saúde para Mato Grosso do Sul”, disse.

O investimento total na obra foi de R$ 18,1 milhões, somando recursos federais e estaduais, além de R$ 12,8 milhões aplicados em 489 equipamentos modernos. Com a conclusão do hospital, prevista para dezembro, o governo espera reduzir deslocamentos de pacientes e ampliar o atendimento regional.

