Riedel retoma governo e destaca alinhamento com vice

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), retomou nesta segunda-feira (19) as atividades à frente do Executivo estadual após cerca de 20 dias de férias. Durante o período, o governo foi comandado interinamente pelo vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha.

A primeira agenda de Riedel foi justamente com o vice-governador, que apresentou um relatório das atividades realizadas enquanto esteve à frente do Estado. O governador agradeceu o trabalho desenvolvido e destacou a importância do alinhamento entre os dois cargos.

“Tenho que destacar a importância de ter um governador e um vice-governador alinhados no mesmo propósito e na mesma agenda. O Estado não parou. Ele fez uma agenda fantástica, dando sequência às ações do Estado, com dedicação e comprometimento”, afirmou Riedel.

O governador também disse estar animado com as perspectivas para 2026 e reforçou que a gestão seguirá focada em áreas consideradas essenciais para a população. Segundo ele, o Estado segue firme, com planejamento e continuidade das políticas públicas.

Atuação Durante as Férias do Governador

Durante o período de interinidade, Barbosinha percorreu diversos municípios e distritos do Estado, como Chapadão do Sul, Costa Rica, Itaquiraí, Eldorado, Mundo Novo, Iguatemi, Tacuru, Japorã, Naviraí, Caarapó, Dourados, Água Clara e Inocência, além de cumprir agendas institucionais na Capital. Ele esteve à frente do governo entre 29 de dezembro e 16 de janeiro.

Ao comentar o período, o vice-governador agradeceu a confiança e destacou o contato com prefeitos, vereadores e comunidades. Segundo ele, o foco foi manter o funcionamento do governo e dar andamento a obras e projetos em diferentes regiões.