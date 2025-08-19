Riedel chega ao PP e forma "tripé de poder" com Adriane e Tereza Cristina

A filiação do governador Eduardo Riedel ao Partido Progressista (PP), oficializada nesta terça-feira (19) em Brasília, marca a formação de um tripé político estratégico em Mato Grosso do Sul. Com isso, o PP passa a congregar o Executivo estadual e a Prefeitura de Campo Grande. Esta é chefiada por Adriane Lopes. O Senado é representado por Tereza Cristina. De lambuja, ainda tem o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro. Isso consolida o partido como a principal força política do estado.

Riedel assinou sua filiação na última sexta-feira (15). Contudo, aguardou até a convenção nacional do PP, realizada no auditório Petrônio Portela, no Senado, para formalizar a entrada. Também anunciou sua nova posição dentro da legenda: vice-presidência nacional, ao lado da senadora Tereza Cristina.

A própria senadora oficializou o convite. Ela destacou que a adesão de Riedel representa uma jogada estratégica. Isso não só fortalece o PP em MS, mas também reforça sua influência no Congresso. O movimento político foi acompanhado de perto por Adriane Lopes, que afirmou durante o ato em Brasília: “fortalece nossa parceria por Campo Grande”.

Além disso, a dobradinha entre Riedel e Adriane já vinha sendo costurada por Tereza Cristina há meses. Isso foi mostrado pela imprensa em maio, quando a articulação foi revelada como parte das negociações em andamento. Essas culminaram na filiação. Um encontro em julho entre o governador e a prefeita, também intermediado pela senadora, reforçou esse alinhamento institucional.

O novo contexto político no MS

Com a oficialização de Riedel, o quadro político no estado ganha maior coesão e previsibilidade. O PP passa a deter controle sobre:

Governo do Estado (Eduardo Riedel)

Prefeitura de Campo Grande (Adriane Lopes)

Senado Federal (Tereza Cristina)

Assembleia Legislativa (liderança de Gerson Claro, também do PP)

Essa concentração de poder dentro de uma mesma legenda permite uma sinergia. Esta pode acelerar a liberação de recursos federais e acelerar obras e projetos estruturantes. Além disso, facilita o diálogo institucional com Brasília para pautas prioritárias do estado.

O papel de Adriane Lopes como articuladora estratégica

Adriane Lopes ganha destaque nesse alinhamento político. Eleita prefeita em 2024 com 51,45% dos votos válidos, ela se consolida como uma liderança institucional forte.

Sua presença no núcleo do poder estadual oferece ao PP uma presença municipal robusta. Tem o potencial de influir diretamente na gestão da capital. Isso é de grande importância para a estratégia eleitoral e de governança.

A aliança entre Riedel e Adriane foi decisiva em eleições anteriores, consolidada com apoio mútuo e respaldada por Tereza Cristina.

Cenário eleitoral e projeções

A articulação cria um ambiente favorável para a reeleição de Riedel e fortalece a liderança de Adriane. Com o fechamento do arco político no PP, a legenda passa a estar em posição privilegiada. Esta disputa eleições majoritárias e impõe agenda política do Estado em Brasília. A consolidação também fortalece o discurso do partido como gestor coeso e integrador, em nível municipal, estadual e federal.