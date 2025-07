Riedel vai à Ásia buscar novos mercados e proteger MS da tarifa dos EUA

Diante da ameaça de tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos às exportações brasileiras, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, embarca em agosto para uma missão internacional na Ásia. O objetivo é claro: buscar novos mercados para proteger o setor produtivo sul-mato-grossense e reduzir a dependência econômica do comércio com os americanos.

A agenda inclui Japão, Índia e Singapura, três países com forte potencial para importação de commodities, produtos do agronegócio e matérias-primas industrializadas.

Riedel tenta antecipar reação à tarifa americana

A visita ocorre após a confirmação de que os EUA pretendem aplicar tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros a partir de agosto — medida anunciada pelo presidente Donald Trump em meio a tensões comerciais com o Governo Lula.

Riedel antecipou a necessidade de ação diplomática e comercial para evitar que Mato Grosso do Sul, seja o menos impactado possível.

A missão asiática será a primeira etapa da estratégia de diversificação de mercados, articulada pelo governo estadual com apoio do setor produtivo.

Setores estratégicos de MS podem ser afetados

Mato Grosso do Sul exportou mais de US$ 40 milhões em ferro-gusa para os EUA apenas no primeiro semestre de 2025. Além disso, o estado é líder nacional em exportação de celulose e está entre os principais de carne bovina e soja — todos setores que poderiam sofrer impacto direto com a aplicação das tarifas.

A iniciativa de Riedel também visa apresentar Mato Grosso do Sul como polo logístico do Corredor Bioceânico, projeto que aproxima o Brasil dos mercados do Pacífico asiático por via terrestre, conectando MS ao Chile, Argentina e Paraguai.

Japão, Índia e Singapura: os novos alvos comerciais

No Japão, Riedel busca parcerias tecnológicas e alimentares. Já na Índia, o foco está em medicamentos, fertilizantes e agroindústria. Na Singapura, a meta é desenvolver conexões no setor de logística portuária e turismo.

O governador pretende apresentar dados econômicos, infraestrutura disponível e incentivos estaduais para atrair investimentos diretos e firmar acordos comerciais bilaterais.

Diálogo com o governo federal e empresas

Riedel também articula junto ao Ministério das Relações Exteriores o suporte institucional necessário para facilitar tratativas comerciais com governos estrangeiros. Paralelamente, mantém diálogo aberto com entidades como a Fiems, Famasul e Sebrae.

Empresários sul-mato-grossenses devem acompanhar parte da missão. A expectativa é que parcerias firmadas durante a viagem sejam anunciadas já no segundo semestre de 2025.

Estratégia comercial de longo prazo

Segundo fontes do governo, o objetivo é reposicionar Mato Grosso do Sul no cenário internacional como fornecedor confiável, competitivo e inovador. “Se fecharmos apenas um terço do que vamos apresentar, já será um avanço gigantesco para nossa economia”, teria afirmado Riedel a interlocutores, em reunião fechada com o setor de exportações.

A missão reforça o protagonismo de Mato Grosso do Sul em iniciativas de diplomacia econômica regional. A ação preventiva liderada por Riedel deve inspirar outras unidades federativas diante do cenário global incerto.