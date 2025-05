Rinha de galos é flagrada em Campo Grande com 44 animais feridos

Uma denúncia anônima resultou na descoberta de uma rinha de galos em pleno funcionamento no bairro Tarumã, região sudoeste da capital, neste domingo(18). A prática ilegal foi interrompida por equipes da Polícia Militar Ambiental durante fiscalização de rotina.

No momento da abordagem, os combates entre os animais estavam em andamento, com vários participantes acompanhando as lutas e realizando apostas. Os policiais encontraram no local uma arena construída em alvenaria, o que, segundo a equipe, indica que os eventos ocorriam com frequência.

Foram apreendidos 44 galos, muitos deles com ferimentos visíveis. Os animais também estavam em condições inadequadas, sem acesso a água ou alimentação, o que caracteriza situação de maus-tratos, conforme previsto na legislação ambiental.

O responsável pelo imóvel foi preso em flagrante. Ele admitiu ser o organizador do evento e proprietário das aves. Além de ser encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, foi multado em R$ 132 mil, valor estipulado com base no número de animais encontrados e na gravidade da infração.

A prática de rinha de galos é considerada crime ambiental. Nesses eventos, os animais são forçados a lutar até a exaustão ou morte, muitas vezes sob efeito de substâncias estimulantes.

Em alguns casos, esporões artificiais são acoplados às aves, provocando lesões ainda mais severas.

*Com informações da PMA