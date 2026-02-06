Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

ALERTA HIDROLÓGICO

Rio Aquidauana sobe e atinge cota crítica em Dois Irmãos do Buriti

Imasul emite novo aviso de evento crítico após elevação do nível do rio no distrito de Palmeiras

Karina Anunciato

Rio Aquidauana
Rio Aquidauana Foto: Governo de MS

O Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) emitiu, na noite de terça-feira (4), um novo Aviso de Evento Crítico devido à elevação do nível do rio Aquidauana, no distrito de Palmeiras, em Dois Irmãos do Buriti. O alerta foi registrado às 22h40, após o rio ultrapassar a cota de emergência.

De acordo com dados da Plataforma de Coleta de Dados (PCD), o nível do rio atingiu 661 centímetros às 22h30, superando a cota de 650 centímetros, considerada patamar de inundação. A situação representa risco de alagamentos, danos materiais e ameaça à população ribeirinha.

Alerta de Evento Crítico e Monitoramento Contínuo

Segundo o Imasul, a elevação está diretamente relacionada às chuvas registradas desde o último fim de semana na região. Mesmo com a previsão de redução do volume de chuva nos próximos dias, ainda são esperadas precipitações na bacia do rio Aquidauana.

O cenário é reforçado por alertas meteorológicos. O Cemtec prevê continuidade das chuvas entre os dias 4 e 5 de fevereiro de 2026. Já o Inmet emitiu alerta com grau de severidade “perigo”, enquanto o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) classificou a previsão de chuvas intensas como nível 2 para o período.

Com a elevação do nível, já foi observado o início da invasão das águas em áreas próximas ao curso do rio. O gerente de Recursos Hídricos do Imasul, Leonardo Sampaio, afirmou que o monitoramento é contínuo. “O nível já ultrapassou a cota de emergência e pode provocar alagamentos. A orientação é para que a população acompanhe os comunicados oficiais e siga as recomendações da Defesa Civil”, disse.

Ações e Recomendações

O diretor-presidente do Imasul, André Borges, destacou a atuação integrada dos órgãos públicos. Segundo ele, o monitoramento permanente das bacias hidrográficas permite antecipar medidas preventivas e reduzir riscos à população.

Na terça-feira (4), mais cedo, o governo do Estado já havia emitido outros dois avisos de evento crítico, relacionados à elevação dos níveis dos rios Taquari, em Coxim, e Aquidauana, no município de Aquidauana.

