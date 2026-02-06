Rio Aquidauana sobe e atinge cota crítica em Dois Irmãos do Buriti

O Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) emitiu, na noite de terça-feira (4), um novo Aviso de Evento Crítico devido à elevação do nível do rio Aquidauana, no distrito de Palmeiras, em Dois Irmãos do Buriti. O alerta foi registrado às 22h40, após o rio ultrapassar a cota de emergência.

De acordo com dados da Plataforma de Coleta de Dados (PCD), o nível do rio atingiu 661 centímetros às 22h30, superando a cota de 650 centímetros, considerada patamar de inundação. A situação representa risco de alagamentos, danos materiais e ameaça à população ribeirinha.

Alerta de Evento Crítico e Monitoramento Contínuo

Segundo o Imasul, a elevação está diretamente relacionada às chuvas registradas desde o último fim de semana na região. Mesmo com a previsão de redução do volume de chuva nos próximos dias, ainda são esperadas precipitações na bacia do rio Aquidauana.

O cenário é reforçado por alertas meteorológicos. O Cemtec prevê continuidade das chuvas entre os dias 4 e 5 de fevereiro de 2026. Já o Inmet emitiu alerta com grau de severidade “perigo”, enquanto o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) classificou a previsão de chuvas intensas como nível 2 para o período.

Com a elevação do nível, já foi observado o início da invasão das águas em áreas próximas ao curso do rio. O gerente de Recursos Hídricos do Imasul, Leonardo Sampaio, afirmou que o monitoramento é contínuo. “O nível já ultrapassou a cota de emergência e pode provocar alagamentos. A orientação é para que a população acompanhe os comunicados oficiais e siga as recomendações da Defesa Civil”, disse.

Ações e Recomendações

O diretor-presidente do Imasul, André Borges, destacou a atuação integrada dos órgãos públicos. Segundo ele, o monitoramento permanente das bacias hidrográficas permite antecipar medidas preventivas e reduzir riscos à população.

Na terça-feira (4), mais cedo, o governo do Estado já havia emitido outros dois avisos de evento crítico, relacionados à elevação dos níveis dos rios Taquari, em Coxim, e Aquidauana, no município de Aquidauana.