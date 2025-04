Rio Verde de MT vai receber mais de R$ 16 milhões em obras de pavimentação e drenagem

O município de Rio Verde de Mato Grosso, na região norte do Estado, deve receber mais de R$ 16 milhões em obras de infraestrutura urbana nos próximos meses. O edital com as regras da licitação foi publicado pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), com abertura prevista para o dia 12 de maio de 2025, às 8h30.

De acordo com o documento, o investimento total é de R$ 16.252.397,03. O projeto contempla a pavimentação de 33.800 metros quadrados e a instalação de 5.340 metros de drenagem de águas pluviais em 22 ruas dos bairros Coronel Mariano, Ouro Verde 02 e Semiramis.

O lançamento da licitação reforça uma das frentes de atuação do governo estadual, que tem concentrado recursos em obras urbanas nos municípios do interior. Os detalhes do edital estão disponíveis nos portais da Agesul (www.agesul.ms.gov.br) e do Governo Federal (www.gov.br/pncp/pt-br).

Com histórico de alagamentos em períodos de chuva intensa e trechos de difícil acesso durante o ano, os bairros contemplados pela obra estão entre os mais afetados pela falta de infraestrutura básica.

A expectativa é de que, com o início das intervenções, haja melhora na mobilidade urbana e valorização dos imóveis das regiões atendidas.

A licitação deve definir a empresa responsável pela execução das obras, e, conforme os prazos previstos, a contratação poderá ocorrer ainda no primeiro semestre deste ano.

*Com informações do Governo de MS