Rionegro & Solimões agitam Campo Grande com show emocionante e mais próximo ao público

Campo Grande viveu uma noite inesquecível com a presença de duas das duplas mais queridas do sertanejo nacional: Rionegro & Solimões e Emílio & Eduardo. O show, parte do projeto “De Mesa em Mesa”, foi realizado neste final de semana pela produtora Santo Show na capital sul-mato-grossense e reuniu fãs para uma experiência única, marcada pela proximidade entre artistas e público.

Uma proposta inovadora e acolhedora

O projeto “De Mesa em Mesa” tem como principal característica o formato intimista. O público se acomoda em mesas próximas ao palco, criando um ambiente acolhedor, onde cada detalhe foi pensado para proporcionar conforto e conexão direta com os artistas. Além disso, o palco 360° garante uma visão privilegiada de todos os ângulos.

Durante o evento, os fãs podem desfrutar de bebidas de qualidade nos setores Ouro e Prata, além de pontos de alimentação e uma loja com produtos oficiais exclusivos. Tudo isso em uma estrutura completa, pensada para oferecer segurança e comodidade.

Emoção e interação de ponta a ponta

As jovens Joyce e Bruna, que marcaram presença no show, não esconderam a empolgação. “A expectativa está altíssima. Essa decoração está maravilhosa e a gente quer muito ouvir ‘Fim da Madrugada’”, comentou Bruna. Joyce concordou e reforçou: “Viemos pra escutar essa música de novo e curtir esse ambiente sensacional”.

E foi justamente essa interação direta que tornou o evento especial. O público participou ativamente, cantou junto e brindou à moda antiga, celebrando sucessos que marcaram gerações.

Dos palcos de Barretos à mesa do público

Rio Negro curtindo o show junto aos fãs – Foto: Divulgação

Em entrevista exclusiva à Massa FM Campo Grande, Rionegro & Solimões destacaram a diferença de se apresentar em grandes arenas e em um ambiente mais próximo. “A gente fica mais à vontade, sem aquela produção gigantesca. Dá até pra mudar o repertório na hora, brincar com o público, cantar algo fora do script”, contou Rionegro.

Já Emílio & Eduardo falaram sobre a origem do projeto. “Essa ideia nasceu nas resenhas na fazenda, sem compromisso. Levamos isso pro palco, e o Brasil abraçou. Estamos felizes demais com tudo que tá acontecendo”, disse Emílio.

Modão, pinga e muita alegria

Emílio, da dupla Emílio e Eduardo – Foto: Divulgação

O repertório do show foi recheado de modões, regravações e novidades. Segundo Eduardo, a proposta é “beber pinga e cantar aquelas que todo mundo ama”. Solimões complementou com bom humor: “Às vezes a gente não sabe a letra inteira, joga pro outro e vai emendando”.

No fim, o público curtiu uma apresentação emocionante, que misturou talento, descontração e muita música boa. Um evento pra guardar na memória — e no coração — dos fãs do sertanejo raiz em Campo Grande.

