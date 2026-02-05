Rios sob pressão em MS

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) emitiu alertas de evento crítico indicando situação de emergência devido à elevação dos níveis dos rios Taquari e Aquidauana. Os avisos apontam risco de inundação e possíveis danos materiais, além de ameaça à segurança de moradores ribeirinhos em municípios como Coxim e Aquidauana.

Em Coxim, o nível do Rio Taquari atingiu a cota de 501, considerada nível de emergência, segundo dados da estação hidrometeorológica. O volume elevado é resultado das chuvas intensas registradas nos últimos dias em toda a bacia hidrográfica. Já há registro de invasão da água em áreas próximas ao leito do rio, o que pode agravar a situação caso as precipitações persistam.

No município de Aquidauana, o Rio Aquidauana também apresenta rápida elevação e se aproxima da cota de inundação. Mediões realizadas por plataformas automáticas e por leituristas indicam tendência de alta, ampliando o risco de transbordamento em áreas urbanas e rurais.

Monitoramento e Ações Preventivas

De acordo com o Imasul, o monitoramento é realizado em tempo real por meio das Plataformas de Coleta de Dados instaladas nos municípios, com acompanhamento da Sala de Situação do Gerenciamento de Recursos Hídricos. As informações subsidiam ações preventivas e a articulação com a Defesa Civil estadual.

A previsão meteorológica indica continuidade das chuvas intensas nos próximos dias, o que mantém o cenário de atenção elevada. Diante disso, o Imasul recomenda que moradores de áreas de risco acompanhem os alertas oficiais e sigam as orientações da Defesa Civil, evitando áreas alagadas e situações que possam colocar a integridade física em risco.