Roberto Hashioka faz balanço do ano legislativo e destaca investimentos em saúde e infraestrutura

O deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) avaliou de forma positiva o ano legislativo em Mato Grosso do Sul e destacou os avanços obtidos por meio da parceria entre a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado, especialmente nas áreas de saúde, educação, desenvolvimento econômico e infraestrutura.
Ao fazer um balanço das pautas aprovadas em 2025, Hashioka ressaltou o financiamento de cerca de R$ 950 milhões para investimentos nos municípios por meio do programa MS Ativo 2, voltado principalmente para obras de drenagem e pavimentação. Segundo ele, a atuação do Legislativo tem sido fundamental para garantir condições administrativas ao Executivo e impulsionar o crescimento do Estado.
“A Assembleia não tem medido esforços para fazer essa boa parceria e colaborar efetivamente para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul”, afirmou o deputado.
Na área da saúde, o parlamentar defendeu a regionalização do atendimento como estratégia para melhorar o acesso da população, especialmente no interior. Hashioka lembrou a ampliação dos hospitais regionais e destacou que 65% das emendas parlamentares de seu mandato para 2026 serão destinadas à saúde.
“Saúde é direito de todos e dever do Estado. Precisamos continuar investindo e fortalecendo a regionalização para garantir atendimento digno à população”, disse.
Sobre educação, o deputado elogiou os investimentos do Estado em escolas, ensino integral e valorização dos professores, ressaltando que Mato Grosso do Sul paga um dos maiores salários iniciais do país para docentes da rede estadual. Ele também apontou a qualificação profissional como essencial para enfrentar a escassez de mão de obra.
“O Estado vive praticamente pleno emprego. Falta mão de obra qualificada, e isso precisa ser pauta permanente”, destacou.
Hashioka também comentou projetos de sua autoria voltados à proteção de crianças e adolescentes, como a exigência de antecedentes criminais para dirigentes de instituições que recebem recursos públicos, além de leis relacionadas à defesa do consumidor e ao meio ambiente, incluindo a destinação correta de pneus inservíveis.
Ao falar sobre o cenário político, o deputado afirmou que a federação União Progressista (União Brasil e PP) chega fortalecida para as eleições de 2026 em Mato Grosso do Sul, com apoio ao governador Eduardo Riedel. Para o próximo ano, Hashioka afirmou que seguirá focado em pautas estruturantes.
“Vou continuar trabalhando pela melhoria da logística, da infraestrutura e da qualidade de vida das famílias sul-mato-grossenses”, concluiu.