Roberto Hashioka faz balanço do ano legislativo e destaca investimentos em saúde e infraestrutura

O deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) avaliou de forma positiva o ano legislativo em Mato Grosso do Sul e destacou os avanços obtidos por meio da parceria entre a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado, especialmente nas áreas de saúde, educação, desenvolvimento econômico e infraestrutura.

Ao fazer um balanço das pautas aprovadas em 2025, Hashioka ressaltou o financiamento de cerca de R$ 950 milhões para investimentos nos municípios por meio do programa MS Ativo 2, voltado principalmente para obras de drenagem e pavimentação. Segundo ele, a atuação do Legislativo tem sido fundamental para garantir condições administrativas ao Executivo e impulsionar o crescimento do Estado.

“A Assembleia não tem medido esforços para fazer essa boa parceria e colaborar efetivamente para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul”, afirmou o deputado.

Na área da saúde, o parlamentar defendeu a regionalização do atendimento como estratégia para melhorar o acesso da população, especialmente no interior. Hashioka lembrou a ampliação dos hospitais regionais e destacou que 65% das emendas parlamentares de seu mandato para 2026 serão destinadas à saúde.