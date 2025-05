Rochedinho recebe Festa do Queijo no próximo sábado (10)

O distrito de Rochedinho, a 29 km de distância de Campo Grande, recebe, a partir das 16h do próximo sábado (10), a tradicional Festa do Queijo na praça central.

Será a 8ª edição da festa, que reúne cerca de 40 expositores e produtores locais e tem expectativa de receber cerca de 10 mil visitantes.

Serão expostos produtos artesanais, como queijos, geleias, rapaduras, além de praça de alimentação com pratos como arroz carreteiro, cachorro-quente e espetinho.

A cerimônia de abertura oficial está marcada para as 19h30, mas a programação musical começa às 18h, com o show do cantor Zezé do Pantanal. O grupo Os Filhos de Campo Grande sobe ao palco às 21h e encerra a festa às 23h.

A Festa do Queijo é promovida pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio das Secretarias de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), da Secretaria Especial de Articulação Regional (Sear) e da Secretaria Executiva de Cultura (Secult).

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande